Tweede plaats voor Anniek Schuiling in Morkov-Raevebjerg

Voor Anniek Schuiling en Denenbourgh’s Doortje was het de eerste wedstrijd van het seizoen. “We waren van plan om te beginnen in Heukelom, maar doordat dat werd geannuleerd vanwege het natte terrein, was de internationale wedstrijd van Morkov-Raevebjerg in Denemarken onze eerste wedstrijd van het seizoen”, vertelt Anniek aan Hoefnet.

Goede oefening

“Het is echt een geweldige wedstrijd. De organisatie is super en heeft er alles voor over dat iedereen het naar zijn zin heeft. De entourage was geweldig en de hindernissen waren mooi groot en ruim. Doordat de dressuurbaan zo mooi was aangekleed, kregen we wel wat spanningsfoutjes in de dressuurproef. Maar dat is niet gek, en al helemaal niet voor de eerste wedstrijd van het seizoen.”

“De marathon was super fijn, er waren veel opties en er zat van alles wel wat in. Er waren korte draaien, lange lijnen en alles lag op een helling. Iets wat we in Nederland natuurlijk niet gewend zijn, maar wat wel een hele goede oefening is. Er was een warming up in plaats van een A-traject en het B-traject was behoorlijk vals plat.”

Niemand dubbel foutloos

De vaardigheid op zondag was lastig. “We hebben de hele week eigenlijk heel goed weer gehad. Maar voor de vaardigheid had het geregend, waardoor de ondergrond behoorlijk glad was.” Daardoor schoven de koetsen, waardoor niemand dubbel foutloos wist te blijven. De beste score was die van Anne Racking (SWE). Zij behaalde 2,95 strafpunten voor tijdsoverschrijding. “Mijn pony was al iets gespannen, maar door de gladheid had ik mijn handen vol”, aldus Anniek. Toch wist ze haar tweede plaats na de dressuur en de marathon vast te houden. Een super resultaat!

CAI Gaasterland en NK

“Heel blij mee. Het was een geweldige week met hele gezellige mensen en een hele fijne wedstrijdorganisatie. Ondanks de lange reis was dit het dubbel en dwars waard!” Anniek heeft hierna de internationale wedstrijd in Gaasterland op de planning staan en het NK Ponymennen in Wierden.

Klik hier voor de resultaten

Anniek Schuiling in Morkov-Raevebjerg

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.