Uit de schaduw: Dániel Horváth

Sleutelfiguur

Hij is niet altijd zichtbaar, maar hij is een van de sleutelfiguren achter het soepele verloop van een groot aantal nationale en internationale menwedstrijden. De Hongaar Daniel Horváth (1991) is verantwoordelijk voor de rekenkamer, wat er in het kort op neerkomt dat hij de uitslagen verzorgt. In het dagelijks leven werkt hij als IT specialist waarbij hij verantwoordelijk is voor het functioneren en onderhoud van IT systemen en servers. Deze kennis en expertise komen hem uitstekend van pas tijdens de menwedstrijden. Net als voor alle anderen die betrokken zijn bij de mensport, was afgelopen jaar niet zijn drukste seizoen, maar Daniel voelt zich bevoorrecht dat hij toch op een aantal nationale en internationale wedstrijden actief kon zijn. Daniel is overigens de broer van Hoefnet teamlid en fotograaf Krisztina Horváth.

Menfamilie

Daniel raakte betrokken bij de mensport via zijn ouders. Zijn vader is nationaal parcoursbouwer en Daniel kwam als kind al op de menwedstrijden. Eerst als toeschouwer, later als enthousiaste vrijwilliger. Hij leerde de basis van de rekenkamer van zijn moeder en is inmiddels zo ver, dat hij nieuwe rekenkamer medewerkers in Hongarije opleidt. “Ik was 14 toen ik me steeds meer begon te interesseren in de IT en vervolgens ben ik het gaan studeren met in mijn achterhoofd dat dit ook goed van pas kon komen als ik later op een hoger niveau rekenkamer wilde doen. Vanaf 2006 doe ik zelfstandig de rekenkamer waarbij ik in het begin uiteraard nog hulp kreeg.”

Daniel leerde scoring doen van zijn moeder, die hem nu regelmatig assisteert

Omslagpunt

Een belangrijk omslagpunt in de rekenkamer carrière van Daniel was toen hij werd gevraagd om op grotere nationale en internationale wedstrijden in Hongarije de scorer te zijn. “Ik voelde me zeer vereerd want hoewel ik nog heel jong was, kreeg ik hierdoor de kans om te reizen en nieuwe mensen te leren kennen. Het was heel spannend om voor zo’n belangrijke functie met veel verantwoordelijkheid gevraagd te worden.”

Lipica

In 2011 werd Daniel voor het eerst uitgenodigd op een internationale menwedstrijd in het buitenland, in Lipica, Slovenië. “Ik houd van Lipica, het is een geweldige plek. De omgeving is prachtig en de organisatie is zeer professioneel. Ik verzorgde al jaren de rekenkamer in Szilvásvárad en het was een eer om aan de slag te kunnen op de plek waar de Lipizzaner paarden hun oorsprong hebben. Ik voel me bevoorrecht dat ik er sindsdien regelmatig wordt uitgenodigd.” Lipica organiseert al jaren een internationale menwedstrijd en was gastheer van het WK pony’s 2011 en het WK tweespannen in 2017 waar Daniel de assistent was van Philippe Lienart.

Driving programma

In 2015 wist de organisatie van Lipica Daniel er van te overtuigen om het programma van Philippe Lienart te gaan gebruiken, wat een wereld voor hem opende. Sindsdien wordt Daniel naast wedstrijden in andere landen, ieder jaar uitgenodigd voor drie wedstrijden in Nederland; Exloo, Kronenberg en Valkenswaard. Het eerste jaar in Valkenswaard in 2016 was voor Daniel het speciaalst aangezien dat ook de eerste keer was dat er in Valkenswaard een internationale wedstrijd werd georganiseerd: “Het is geweldig om te ervaren hoe wedstrijden in het buitenland worden georganiseerd, in Nederland in het bijzonder. Er wordt een geheel andere filosofie gehanteerd dan in Hongarije en ik ben blij dat ik dit heb leren kennen en dat ik er deel van mag uitmaken. Er heerst dezelfde familiaire sfeer die we vroeger hadden op de wedstrijden in Hongarije en dat maakt het heel bijzonder. Bovendien zorgen de officials en de organisatie er voor dat er naast het harde werken ook een gezellige sfeer is zodat iedereen plezier houdt in zijn werk.”

Hoogtepunt

“Door de vele kansen die ik in Nederland kreeg, werd ik steeds meer ervaren en dit resulteerde in de uitnodiging voor het WK enkelspannen en paramennen in Kronenberg 2018. Dit werd mijn eerste WK als hoofd rekenkamer. Dit was tot nu toe het hoogtepunt van mijn carrière en een onvergetelijke ervaring.”

Er wordt wel eens gedacht dat een WK een grotere uitdaging is voor een scorer dan een ‘gewone’ wedstrijd, maar het tegendeel is waar: “Veel mensen denken dat het moeilijker en stressvoller is om een WK te doen, maar dat is het juist niet. Een gewone wedstrijd is gecompliceerder omdat je meestal veel verschillende rubrieken hebt met elk hun eigen dressuurproef en toegestane tijden, terwijl op een WK iedereen hetzelfde is. Dit soort kleine dingen maken onze taak veel makkelijker.”

Strand na de stress

“Wat mijn functie echt leuk maakt, is het plezier dat we hebben nadat een wedstrijddag voorbij is. Ik geniet er van als we ’s avonds samenkomen met de mensen waarmee je de hele dag hebt gewerkt. Soms gaan we wat drinken of wat eten met een klein groepje officials en de meiden van het secretariaat. Vorig jaar was ik scorer op het CAI2* in Salteras en toen hadden we zelfs een dag tijd om naar het strand te gaan, dat was echt super!”

Daniel geniet van de gezelligheid na het werk

Snelle uitslagen

Terugkijkend op de laatste 14 jaar vindt Daniel het leuk om te zien hoe de moderne technologie de veranderingen in de mensport beïnvloeden. Deelnemers willen nu direct na hun dressuurproef, marathon en vaardigheid hun uitslagen kunnen zien. “Het is een behoorlijke uitdaging om aan deze eisen te voldoen en snel de correcte uitslagen te geven,” vertelt Daniel. “Om hieraan te kunnen voldoen, heb je een goede kennis van IT nodig. Zo’n 10 jaar geleden had je genoeg aan een laptop en een printer. Voor grotere wedstrijden heb ik nu meerdere laptops en veel ander materiaal mee zodat ik de uitslagen zo snel mogelijk kan produceren en kan publiceren. En correct uiteraard! Dat is wat de organisaties en de deelnemers van ons verlangen. Toen ik begon, was het voldoende om de uitslagen na het weekend te publiceren, nu moeten ze binnen 5 minuten nadat een menner is gefinisht online staan, anders krijgen we al vragen waarom ze er nog niet op staan.”

Ambitie als parcoursbouwer

“Sinds ik ben afgestudeerd en een baan heb, is het moeilijker om een balans te vinden tussen werk en de wedstrijden. Maar ik heb geluk dat mijn bazen het goed vinden dat ik zo’n 10-12 weken niet op kantoor ben. Zo lang ik de kans krijg, wil ik scoring blijven doen, maar ik vind parcoursbouwen ook heel leuk. Begin dit jaar ben ik nationaal parcoursbouwer geworden en heb ik een aantal kleine wedstrijden gebouwd. Ik houd van de uitdaging en als ik de gelegenheid krijg wil ik dit meer gaan doen en misschien zelfs wel internationaal parcoursbouwer worden.”

Daniel volgde eerder dit jaar de nationale parcoursbouwerscursus van Gábor Fintha

