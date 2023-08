Uniek en spectaculair: Het WK Ponymennen in Oirschot

Het evenement is voor iedereen toegankelijk. Ook voor niet paardenliefhebbers is het een leuk evenement met veel vermaak. De spectaculaire marathondag op zaterdag 2 september staat tevens in het teken van een familiedag, waarbij er van alles voor (kleine) kinderen georganiseerd wordt. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang en ook het parkeren is gratis.

Officiële openingsceremonie

Dinsdagavond 29 augustus wordt het WK afgetrapt met een officiële openingsceremonie. De deelnemers uit 17 verschillende landen worden dan gepresenteerd. Daarnaast worden er door lokale verenigingen verschillende optredens verzorgd. En het leuke is; de toegang tijdens de opening is gratis. Iedereen is van harte welkom vanaf 18:00 uur.

Goed om te weten: Tijdens het evenement wordt er middels onder andere een loterij geld ingezameld voor het goede doel ParaPaard. Paardrijden is meer dan alleen een sport en dat geldt zeker voor mensen met een handicap. ParaPaard zet zich in om voor iedereen aangepast en therapeutisch paardrijden toegankelijker te maken én te houden. Daar draagt de organisatie graag haar steentje aan bij!

Klik hier voor de deelnemerslijst en meer informatie