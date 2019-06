Valkenswaard 2019: Glenn Geerts heerst in de marathon

De Duitse vierspanmenner Michael Brauchle en de Belgische tweespanrijder Wim Heylen moesten voortijdig opgeven. Het was niet de wedstrijd van Wim Heylen. Nadat hij woensdag al een paard afgekeurd zag worden, ging het vandaag mis in hindernis 3. De menner moest nadat zijn rijtuig was omgekiept worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Gelukkig had hij alleen een gebroken been en maakt hij het inmiddels naar omstandigheden goed. Door dit voorval had de wedstrijd een half uur stil gelegen. Marathonspecialist Brauchle vond al in hindernis 1 zijn Waterloo.

Sprong in klassement

Raymond Letteboer bleek in bloedvorm en won de marathon bij de tweespannen. In maar liefst zes van de acht hindernissen was hij het snelst. Stan van Eijk en Franck Grimonprez (FRA) hielden het beste aansluiting en bleven ook onder de 100 strafpunten. Grimonprez staat na twee onderdelen op kop. Raymond Letteboer en Stan van Eijk hebben door hun goede marathon een sprong in het klassement gemaakt. Zij staan respectievelijk tweede en vierde. Dressuurwinnaar Lars Schwitte staat nu tweede.

Belgische winnaar

De vossen van Glenn Geerts hadden vandaag vleugels. In drie hindernissen was de Belg het snelst. Maar hij voelde de hete adem van Koos de Ronde en Boyd Exell in zijn nek. De Ronde klopte Geerts in de hindernissen 3 en 7 waar hij de snelste was, maar uiteindelijk ging Geerts met de marathonoverwinning aan de haal en werd De Ronde tweede in zijn favoriete onderdeel. Daardoor klom het Belgische team dat dit keer uit alleen Glenn Geerts en Dries Degrieck bestaat, naar de tweede plaats in het klassement. Individueel staat Geerts nu derde. Boyd Exell leidt nog steeds het klassement. De regerend wereldkampioen was razendsnel en werd derde in de marathon. Ook IJsbrand Chardon was dik tevreden. In de eerste hindernis was hij gelijk het snelst en gaf verder weinig toe aan Exell. Chardon staat nu tweede in het klassement, maar het verschil met Exell is bijna 9 punten. In de plaatsen 3 tot en met 5 zijn de onderlinge verschillen minimaal. Dat belooft morgen dus opnieuw een spannende wedstrijd de worden met de afsluitende vaardigheidsproef.

