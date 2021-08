Valkenswaard: Exell wint de wedstrijd, Nederland winnaar landenwedstrijd

Vanmiddag vielen er een paar buien, waardoor de terreinen het ineens flink te verduren kregen. Hoewel alles goed begaanbaar bleef, was het vaardigheidsparcours toch op een aantal plekken modderig. Net als bij de tweespannen was de tijd geen grote scherprechter en kwamen er genoeg foutlozen uit de bus. Vijf combinaties bleven foutloos binnen de tijd. Anthony Horde (Frankrijk) was het snelst en daarmee winnaar van het slotonderdeel. Alle drie de Nederlandse teammenners leverden een nulrondje af. En daarmee kon de overwinning in de landenwedstrijd hen niet meer ontgaan. Bovendien kwamen IJsbrand en Bram Chardon op het podium.

Organiseren en meedoen

Boyd Exell stond royaal voor en gaf zijn eerste plaats niet meer uit handen. Van poort 3 naar 4 werd het nog even spannend. “De paarden accelereerden spontaan,” legt hij uit. “Ik moest even flink ingrijpen want het was een lastige wending.” Dat leverde hem toch enkele tijdfouten op, maar de overwinning kon hem niet meer ontgaan. De wereldkampioen kijkt terug op een zeer geslaagd weekend. “Het valt niet mee om bezig te zijn met de organisatie van een wedstrijd en dan ook zelf nog te willen presteren,” vertelt hij. “Ik ben heel blij dat ik zulke goede mensen om me heen heb. Die zorgden er onder andere voor dat de paarden er steeds goed verzorgd bij stonden.” Het was dan ook terecht dat zijn groom Emma Olson ook een prijs kreeg in de prijsuitreiking. Boyd gebruikte de wedstrijd ook om een jonger paard op te leiden. “De linksvoor in de marathon en de vaardigheid heeft nog geen ervaring op die positie. Dit leek me een goede gelegenheid om hem daarin verder op te leiden. Hij moet het immers leren van de ervaren paarden. Ik ben heel blij dat mijn paarden het zo goed deden.”

Boyd Exell kon zich de tijdfoutjes makkelijk permitteren en won de wedstrijd

Aanvallen

Bondscoach Ad Aarts is tevreden over de goede prestaties van de vierspannen in de landenwedstrijd. Ze stonden de hele wedstrijd op kop, maar zo zegt hij: “Het moet allemaal nog wel even gebeuren. De vaardigheid was hier uiteindelijk wel iets te gemakkelijk. Zeker bij de tweespannen had er wel 10 seconden van de toegestane tijd af gekund. Voor de top van het klassement was het niet selectief genoeg.” De marathon was dat volgens de bondscoach wel. “Het was een zware marathon. Het was mooi dat het – vooral bij de tweespannen – zo spannend was. En dan met Ewoud Boom als verrassende winnaar. In zo’n deelnemersveld als hier moet je aanvallen en dat hebben ze allemaal gedaan.”

IJsbrand Chardon was één van de vijf foutlozen en werd tweede

