Veiling exclusieve kunst tijdens London International Horse Show

Anna’s focuste zich in het verleden voornamelijk op het in beeld brengen van de schoonheid van dressuur op canvas. Meerdere ingrijpende veranderingen in de afgelopen twee jaar hebben haar doen besluiten zich te concentreren op het vierspan rijden.

In de zomer van 2022 werd de menwereld geschokt door het plotselinge verlies van de ongelooflijk gerespecteerde vierspan rijder Sebastian Mourier. Eerder dat jaar kreeg zijn collegarijder en zeer goede vrienden Jozsef Vida een zeer ernstig ongeval. Door Jozsef kwam Anna in aanraking met de vierspan sport. Na het verlies van Sebastian en Anna’s broer aan dezelfde ziekte, gingen ze samen op reis om kracht te vinden voor het verdriet en de pijn die alle betrokkenen doormaakten. Anna heeft vervolgens een tijdloze serie kunst gemaakt die de wonderbaarlijke complexiteit van het vierspan rijden vastleggen.

Steun van bijzondere menners

Anna kon rekenen op steun van drie bijzondere menners; Bram Chardon, Fredrik Persson en Chester Weber. “Ik ben ongelooflijk ontroerd door hoe deze drie lieve heren de tijd en moeite namen om mij in staat te stellen dit project te realiseren. Het is tot nu toe een bijzonder emotionele reis geweest. Ik hoop echt dat iedereen binnen en buiten de paardenwereld veel plezier zal beleven aan de kunst die we hebben gemaakt”, aldus Anna.

De kunst wordt geveild tijdens de London International Horse Show. Er kan nu op geboden worden via deze link.

Klik hier voor meer informatie over de veiling

Klik hier voor meer information over de London International Horse Show