Veranderingen voor SWM Ugchelen

Na editie van 2023 legden twee van de drie bestuursleden van de organisatie van de wedstrijd hun taken neer. Het leek daarom dat er een eind gekomen was aan de wedstrijd, maar doordat Ryanne van Leur, Chris van Elk, Joyce van Leur Marieke Witteveen, Celine Dragt en Antonio Rigamonti hun schouders eronder hebben gezet, vaart de wedstrijd nu een andere koers. Ze zijn vastberaden de wedstrijd te behouden én te verbeteren.

A-traject veranderd

Het A-traject was, met zijn zwaardere ondergrond en de hoogteverschillen, vooral voor de kleinere pony’s soms zwaar. Vooral voor deelnemers die thuis niet de mogelijkheden hebben om zich hierop voor te bereiden. De nieuwe organisatie heeft daarom gekeken naar andere mogelijkheden en heeft deze, ondanks de recreatie zonering waardoor de Eper Paardenvierdaagse dit jaar zijn laatste editie houdt, gevonden.

Het A-traject wordt dit jaar veelal op onverharde grond verreden, maar bestaat voornamelijk uit paden met grind en kiezels en is daardoor minder zwaar.

Hindernissen onder handen genomen

Daarnaast zijn ook vier van de zes hindernissen onder handen genomen. Eerder publiceerden we al dat Hanne Louise de Koning de nieuwe parcoursbouwer is. De waterhindernis is verhoogd en er worden mobiele palen bij geplaatst. Zo wordt hij minder diep, maar is het wel mogelijk de hindernis langer te maken. Daarnaast is de hindernis met de schapenhekjes die vorig jaar naast de tent lag, eruit gehaald. Deze was aan vervanging toe en is daarom volledig vernieuwd.

Ook de pallethindernis wordt volledig anders en de hindernis op de heuvel wordt uitgebreid. Deze was vrij klein en door er palen aan toe te voegen kan er meer lengte worden gecreëerd. Er zijn dus twee hindernissen die hetzelfde blijven, de rest is aangepast. Ugchelen zal dit jaar daardoor ook voor de rijders die er vaker komen echt wel anders zijn!

Eén van de nieuwe hindernissen

Nieuwe datum

SWM Ugchelen zal in de toekomst vaker in dit weekend gehouden worden. “Normaal gesproken was SWM Ugchelen tijdens het Hemelvaart weekend, maar het District heeft gevraagd of we een vast weekend kunnen pakken. Dat is voor het District en voor de deelnemers overzichtelijker. Dat hebben we dus gedaan, waardoor de wedstrijd dit jaar op 25 en 26 mei gehouden wordt”, aldus de organisatie.

De wedstrijd van dit jaar is helemaal vol. Er is een wachtlijst met deelnemers die mogen starten bij afmeldingen.

