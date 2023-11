Vierde wereldbekerwinst in Lyon voor Boyd Exell

Eerste ronde

Het bleef tot aan het eind spannend in Lyon. Wild Card deelnemers Anthony Horde (FRA) en Benjamin Aillaud beten het spits af. Voor Anthony viel drie ballen, Benjamin liet ze allemaal liggen. Toch was zijn tijd van 181,78 niet goed genoeg om met de rest mee over te kunnen.

Na de twee Fransen was het de beurt aan Glenn Geerts (BEL). Hij reed een strakke, foutloze ronde en een tijd van 175,29. Jérôme Voutaz (SUI) wist daarna dicht bij de tijd van Glenn in de buurt te komen, maar voor hem viel een bal in hindernis drie. Hij was snel op weg om de bal goed te maken, maar door een miscommunicatie bij het uitrijden van hindernis 10, waarbij de voorpaarden twijfelden welke lijn er van hen verwacht werd, was de snelheid er even uit. Daardoor eindigde Jérôme uiteindelijk met een tijd van 175,23. Dat werd door de gevallen bal een totaal van 179,23 strafpunten.

Dries Degrieck (BEL) reed vervolgens een ronde uit het boekje. Hij reed aanvallend, scherp, vloeiend en vooral op de lange lijnen waren zijn groot galopperende paarden vliegensvlug. Hij liet alle ballen liggen en noteerde een tijd van 168,10 seconden. IJsbrand Chardon (NED) reed vervolgens een tijd van 172,02 en selecteerde zich daarmee, samen met Dries Degrieck, definitief voor de Drive-off. Boyd Exell was door zijn resultaat van gisteren de laatste starter van vandaag. Hij bleef iets meer dan 2,5 seconde sneller dan Dries Degrieck.

Vorig jaar won Boyd de Wereldbekerwedstrijd in Lyon ook al

"Schepje bovenop"

In de Drive-off ging IJsbrand dus als eerst van start. Hij liep, net als in de eerste ronde, tegen een kleine hapering aan het bij het uitrijden van hindernis 10. Met zijn tijd van 168,62 seconden verbeterde hij zijn eerste tijd ruimschoots, hoewel zijn concurrentie in de eerste ronde al had laten zien sneller te kunnen zijn. Het parcours van ronde één en twee was precies hetzelfde. Het was dus de vraag of Dries Degrieck en Boyd Exell weer zo’n tijd neer konden zetten!

Na IJsbrand ging Dries Degrieck wederom vliegensvlug van start. In hindernis drie leek hij, terwijl hij door de D poort reed, de witte D aan de linkerkant te gaan raken. Backstepper Frederik de Bruyne zag het aankomen en verplaatste de koets, maar dat was nét niet genoeg om de bal te laten liggen. Dries wist dus dat hij zijn tijd van de eerste ronde moest verbeteren om IJsbrand voor te blijven. Dat leek te lukken, maar op de allerlaatste poort viel helaas nóg een bal. Met zijn tijd van 167,59 was hij sneller dan IJsbrand, maar door de twee gevallen ballen moest hij genoegen nemen met de derde plaats.

Boyd Exell ging als laatste van start. Ook voor hem viel een bal in hindernis 3. “Een van de voorpaarden raakte de bal met zijn neus. Ik stuurde hem er super scherp op af, dat is een beetje het risico van indoormarathons. Ik heb de paarden gister gespaard door niet op topsnelheid te rijden. Ik zei dus: ‘Kom op jongens. Gisteren heb ik jullie gespaard, nu is het tijd om er een schepje bovenop te doen.’ Dat deden ze geweldig. Ik kon super opschakelen.” Boyd wist een geweldig snelle tijd van 158,76 seconden te noteren. Door de gevallen bal werden dat uiteindelijk 162,76 strafpunten, maar daarmee had hij alsnog zes strafpunten minder dan IJsbrand Chardon, de nummer twee. Het is de vierde keer dat Boyd Exell de wereldbekerwedstrijd van Lyon wint.

Jumping Indoor Maastricht

De volgende Wereldbekerwedstrijd staat volgende week gepland in Maastricht. Daar strijden Koos de Ronde, Mareike Harm, Michael Brauchle, Glenn Geerts en Georg von Stein voor de Wereldbekerpunten. Bram Chardon en Boyd Exell doen mee door middel van een Wild Card. Klik hier voor meer informatie

