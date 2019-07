Voorbereidingen WK tweespannen Drebkau uitstekend op schema

Barry Hunter heeft acht hindernissen in de planning, inclusief twee spectaculaire waterpartijen. De afgelopen maanden is een aantal hindernissen vernieuwd en de omheining is bij enkele obstakels vervangen door een stevige houten afzetting. Op verzoek van Barry Hunter wordt er nog één hindernis aangepast om meer variatie te creëren. De marathontrajecten werden vastgelegd en er werd een groot aantal technische zaken besproken.

Jeroen Houterman was zeer tevreden na afloop van het bezoek: “De familie Koalick en hun team zijn een ervaren organisatie en dat merk je aan alles. Er is aan alles gedacht en alles waar we om vragen, wordt uitgevoerd. De terreinen liggen er goed bij, dus ik verwacht dat het een heel mooi WK gaat worden.”

