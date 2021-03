Voorjaarsmenspektakel PSC De Dijkgraaf vervangen door drie trainingsdagen

In het paasweekend (3 tot en met 5 april) stelt PSC De Dijkgraaf op zaterdag, zondag en maandag het parcours beschikbaar om te trainen. Alle zes hindernissen zijn open, inclusief de brug en de waterbak. Het wegtraject wordt vervangen door een warming-up ring.

Inschrijven voor één deze dagen kan via e-mail, met vermelding van naam en spansoort. Er zijn maximaal twee grooms per aanspanning toegestaan, toeschouwers zijn helaas niet welkom.

Overnachten op het terrein is mogelijk, graag vooraf in de mail aangeven.

De kosten bedragen €20,- per deelnemer en vol is echt vol!

Klik hier voor meer informatie en het e-mailadres

Klik hier voor het eerder verschenen artikel