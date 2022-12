Wat een jaar …. vertel het ons en WIN!

En wat wás het een mooi jaar! Het was genieten van de vele succesvolle kampioenschappen op nationaal, internationaal, Europees en Wereldniveau. Ook de vele evenementen en goed georganiseerde ritten werden weer goed bezocht; kortom … alle gelegenheid om te mennen, te feesten en bij te praten. Tijd om terug te blikken!

"My Most MENorable MEN-Moment 2022"

Hoefnet daagt je uit om je mooiste Men-moment van 2022 als menner, groom of vrijwilliger te vertellen, op te schrijven of in een video weer te geven. Laat heel mensport-minnend Europa mee genieten van jouw verhaal in de challenge van 2022: “My Most MENorable MEN-Moment”.

Stuur ons je verhaal in en win mooie prijzen, beschikbaar gesteld door PSC De Dijkgraaf en Cellpad.

Wil je meer weten over de voorwaarden en de prijzen? Klik dan hier

Wacht niet te lang, opsturen kan nog tot 25 december!