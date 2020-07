Wereldbeker vierspannen Stuttgart gaat niet door

‘Het indoor concours kan onder de huidige coronamaatregelen niet plaatsvinden,’ vertelt Andreas Kroll van de organisatie. ‘Wij vragen alle fans en natuurlijk deelnemers om hun begrip hiervoor. We hebben lange tijd hoop gehad dat de ontwikkeling van de coronacrisis minder zou worden en dat we met de versoepelingen publiek konden ontvangen, maar gezien de huidige ontwikkelingen zijn we hier ver van verwijderd.’

Stuttgart is na Stockholm de tweede Wereldbekerwedstrijd voor vierspannen die voor komend seizoen vervalt.

