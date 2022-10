Wereldbekerseizoen 2022/2023 dit weekend van start in Lyon

Titelverdediger Bram Chardon rijdt begin december in Genève zijn eerste wedstrijd van de wereldbekerserie. In Lyon gaan Dries Degrieck (BEL), IJsbrand Chardon, Koos de Ronde, Chester Weber (USA) en Jérôme Voutaz (SUI) van start. Benjamin Aillaud (FRA) doet mee op basis van de Wild Card die door de organisatie aan hem is uitgereikt. Boyd Exell, die de wereldtitel veroverde in het Italiaanse Pratoni del Vivaro een maand geleden, rijdt zijn eerste wereldbekerwedstrijd in Maastricht dat het eerste weekend van november op de kalender staat.

Stapje terug voor Mareike Harm

De beste tien internationale vierspanrijders van het outdoor seizoen worden geslecteerd voor deelname aan de wereldbekerwedstrijden. Mareike Harm (GER) plaatste zich vorig jaar voor de wereldbekerfinale en staat momenteel ook op de vijfde plaats van de wereldranglijst, maar doet dit seizoen niet mee. Ze eindigde op het WK in Pratoni del Vivaro op de vijfde plaats en was onderdeel van het Duitse team dat zilver won, maar was ondertussen ook vijf maanden zwanger. Ze is in februari uitgeteld en besloot daarom om dit wereldbekerseizoen een stapje terug te doen.

Ook Jozsef Dobrovitz, de nummer negen van de wereldranglijst, start niet. Chester Weber (USA) en Benjamin Aillaud (FRA) doen daarom mee.

Ogen op Dries Degrieck

Vorig jaar reed Dries Degrieck in Lyon zijn allereerste wereldbekerwedstrijd en eindigde als tweede op de eerste dag. De Belgische vierspanrijder was toen ongeveer twee maanden aan de slag met zijn indoorpaarden. Degrieck sloot zijn seizoen af met de vierde plaats tijdens de finale in Leipzig.

De eerste ronde in Lyon start zaterdag 29 oktober om 8:30 uur. De tweede ronde start zondag 30 oktober om 12:50 uur. De volgorde van de uitslag van de eerste ronde bepaalt de startvolgorde voor de tweede ronde op zondag. Beide dagen is er een ‘drive-off’ voor de beste drie menners.

Jeroen Houterman is parcoursbouwer in Lyon. Hij bouwde ook de Wereldbekerfinale van 2021/2022 in Leipzig en was Technical Delegate tijdens het WK vierspannen in Pratoni del Vivaro.

