Wereldbekerseizoen 2023-2024 dit weekend van start

Titelverdediger Boyd Exell

Titelverdediger Boyd Exell heeft zijn zinnen gezet op het winnen van zijn elfde titel. Boyd bereidt op zijn thuishaven in Valkenswaard niet alleen zijn eigen paarden voor, maar coacht hij ook andere deelnemers.

“Dit seizoen zijn de verschillen tussen de topmenners kleiner dan ooit. Ik verwacht dat de resultaten dicht bij elkaar zullen zijn. Ik start met dezelfde paarden als vorig seizoen. We leverden goede resultaten en we waren snel. Het resultaat daarvan was het winnen van de Wereldbeker in Bordeaux. Maar als je de beste paarden hebt, ligt er ook een grote druk op je. Je moet de paarden en de mensen om je heen natuurlijk niet in de steek laten.”

Bram Chardon

Ook Bram Chardon zal om moeten gaan met de verantwoordelijkheid en verwachtingen die een kampioen met zich meedraagt. Hij won de titel al twee keer en werd onlangs nog Europees kampioen.

“Naast onze meer ervaren paarden hebben we voor dit seizoen een aantal nieuwe Lipizzaners. Zij zullen kwaliteit toevoegen aan onze indoorteams”, aldus Bram. Hij doelt daarmee op zijn eigen span en dat van zijn vader IJsbrand. “Omdat we allebei meedoen moeten we een strategische wedstrijdplanning hebben. Ik wil mijn seizoen het liefst niet zo laat beginnen als vorig jaar, dus in plaats van te beginnen in Genève (SUI) start ik als wildcard op Juming Indoor Maastricht (NED). Je wilt uiteindelijk de snelheid en nauwkeurigheid zo perfect mogelijk samen laten komen. Het kost tijd om dat te creëren met nieuwe paarden natuurlijk, maar ik zie het positief in.”

Dit jaar komt ook Koos de Ronde weer aan de start van de Wereldbeker reeks. Hij won tien jaar geleden de Wereldbeker. Ook Koos is in bloedvorm. Na zijn geweldige marathon op het EK in Exloo won hij de individuele zilveren medaille.

De Duitse Mareike Harm doet dit jaar ook weer mee. Ze sloeg de Wereldbekerserie vorig seizoen over vanwege de zwangerschap van haar dochter, maar heeft zich tijdens het outdoorseizoen als vijfde gekwalificeerd. Ze krijgt gezelschap van landgenoten Michael Brauchle en Georg von Stein. Voor Von Stein wordt dit zijn allereerste Wereldbekerseizoen.

Na een succesvol outdoorseizoen selecteerde ook Anna Sandmann zich. Zij heeft echter besloten niet mee te doen in verband met zakelijke verplichtingen. Dit opende de deur voor Dries Degrieck, die zijn derde Wereldbekerseizoen zal gaan rijden. Hij wordt vergezeld door zijn vaste teamgenoot Glenn Geerts, die brons pakte tijdens de Wereldbekerfinale in Leipzig 2022. De line-up van gekwalificeerde atleten wordt compleet gemaakt door indoorspecialist Jérôme Voutaz met zijn compacte Zwitserse paarden.

