Bomvolle tribunes tijdens vierspanrubriek op Indoor Friesland

Het was zomaar een donderdagavond in oktober en de tribunes zaten bomvol. Vele voeten stampten mee en kelen werden schor geschreeuwd om de mannen aan te moedigen. Het publiek was al warm gedraaid door de tuigpaarden die de piste het eerste gedeelte van de avond bevolkten. Samen met de altijd enthousiaste omroeper Bert de Ruiter was deze generale van ’s werelds beste menners een feestje voor alle aanwezigen en kijkers van de live stream.

Eerste plaats voor Dries Degrieck

Natuurlijk ging het om de eer, maar voor de geïnteresseerden werd er toch een uitslag bijgehouden. De eerste prijs ging naar de Belgische Dries Degrieck. De tweede plaats bleef in Nederland en was voor Koos de Ronde. De derde prijs bleef ook in Nederland, maar was natuurlijk eigenlijk voor Australië. Boyd Exell was de gelukkige.

De show in Leeuwarden was voor een groot deel van de rijders de generale repetitie voor het Wereldbekerseizoen, dat over twee weken van start gaat in Lyon. Het format van de generale repetitie op Indoor Friesland was daarom hetzelfde als die van de Wereldbekerwedstrijden.

"Werelbekerwaardig"

“Ik was hier nog nooit geweest, maar vind het geweldig”, laat Koos de Ronde weten. Wereldbekerwaardig zelfs. De ring was prima qua formaat, de faciliteiten voor het losrijden waren goed en de bodems waren perfect. We hopen echt dat we terug mogen komen.”

“Wat ik ook bijzonder vond was het publiek. Ze waren op een donderdagavond in zúlke grote getale aanwezig en zó enthousiast! Ik begreep dat er veel locals aanwezig waren en dat vind ik heel leuk. Mensen entertainen, dat vinden wij vierspanners leuk. Goede muziek, een enthousiaste omroeper en het zand moet over de VIP tafels vliegen.”

“Daarnaast is het een leuk detail dat mijn paard linksvoor uit Groningen komt. Hij heet Tjibbe en is al negentien jaar oud, maar nog topfit. Zijn eigenaresse was speciaal komen kijken. Zij heeft genoten.”

Wereldbeker vierspannen naar Leeuwarden?

“Ja, de entourage van het evenement, de aankleding van de hal, ik had er de reis graag voor over. Dat geldt ook voor mijn collega’s. Ik hoorde de Belgen die nog veel verder moeten hetzelfde zeggen. Ja, de wereldbeker vierspannen naar Leeuwarden, dat zou geweldig zijn. Mede omdat de datum waarop van het event perfect zou passen. Je bent dan de eerste van het wereldbekerseizoen.”

Bron: Indoor Friesland

Foto Dries Degrieck: Indoor Friesland