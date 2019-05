Windsor 2019: Goud voor Nederlands vierspanteam

Koos de Ronde startte met de zesde plaats in de dressuur en klom na een mooie marathonzege op naar de derde plaats in het klassement. In de afsluitende vaardigheidsproef hield hij de lei schoon en eindigde uiteindelijk op de tweede plaats achter Exell.

Bram Chardon begon de wedstrijd uitstekend met de tweede plaats in de dressuur en wist deze positie na zijn derde plaats in de marathon vast te houden. Helaas maakte hij in de vaardigheid een foutje waardoor hij de tweede plaats aan zich voorbij zag gaan.

IJsbrand Chardon daarentegen reed een ijzersterke vaardigheidsproef nadat zowel de dressuur als de marathon wat minder waren uitgepakt. Chardon sr. Won het laatste onderdeel en eindigde als vijfde in het totaalklassement.

Individueel deelnemer Mark Weusthof klom dankzij zijn zesde plaats in de marathon op naar de 10e plaats en hield deze plek vast na de vaardigheid.

Extreem gat

Het vierspanteam onder leiding van nieuwe bondscoach Ad Aarts (Liessel) nam na de dressuur de leiding en stond deze positie niet meer af. Aarts was een tevreden man na afloop van de wedstrijd: “We hebben een extreem gat geslagen in het landenklassement, het is even afwachten welke Duitse menners de volgende keer opgesteld worden, maar we staan er goed voor. Koos komt goed in vorm, Bram heeft extra dingen gedaan en IJsbrand reed een vaardigheid uit het boekje, zoals alleen hij kan. Nu hopen dat alles heel en gezond blijft,” aldus Aarts die van 30 mei tot en met 2 juni met zijn team opnieuw aan de start komt in de landenwedstrijd van Valkenswaard.

Pony vierspanrijder Jan de Boer had na zijn zeges in zowel de dressuur als de marathon een behoorlijke voorsprong op zijn concurrenten, maar liep zijn zevende Windsor-zege mis door te veel fouten in de vaardigheid. De Boer zakte naar de derde plaats, de eindzege ging naar de in Duitsland gestationeerde Brit Roger Campbell. Sanny Hagen-Dijkhuis nam als enige Nederlandse deel in de tweespanrubriek en werd 13e.

Klik hier voor alle uitslagen.