WK Jonge Menpaarden: Nieuwe Wereldkampioenen bekend

Idromel Noir IFCE (v. Ultra time) met Fabrice Martin (FRA), Lemmy-K (v. Lionel) met Mario Gandolfo (SUI) en Freaky Friday 12 (v. Fuerst William) met Marie Schiltz (LUX) zijn de nieuwe kampioenen.

Het beste Nederlandse resultaat was voor Wilbrord van den Broek met Love to Dance (v. Danser). Zij wonnen de zilveren medaille bij de zevenjarigen. Ook Sabrina Melotti wist een medaille te verdienen. Zij won het brons met haar zesjarige Melotti Texel (v. Edmundo).

Veelzijdige Idromel Noir IFCE

“Deze medaille is de kers op de taart”, vertelt Fabrice Martin na afloop. “Idromel Noir IFCE en ik zijn, ondanks haar jonge leeftijd, al geweldig op elkaar afgestemd. Ze laat heel veel talent zien voor alle onderdelen. Ze is geweldig om mee te werken.”

Idromel Noir IFCE is in eigendom van IFCE, het Franse instituut dat de economische belangen van de Franse paardensport ondersteunt. “In eerst instantie leek ze heel talentvol voor de internationale dressuursport. Maar omdat ze wat kleiner bleef wilde ik haar heel graag overnemen voor de mensport. Dat blijkt een geweldige keuze. Ze kan niet alleen geweldig bewegen in de dressuur, maar laat ook veel talent zien voor de andere twee onderdelen. Dat is vandaag wel gebleken”, vertelt Fabrice enthousiast. “We gaan gewoon lekker verder met haar aan de slag. Ik hoop haar in de toekomst te starten op het hoogste niveau.”

Fabrice Martin met Idromel Noir IFCE

Twee medailles voor Mario Gandolfo

Mario Gandolfo won niet alleen het goud met de zesjarige Lemmy-K, maar won ook brons bij de vijfjarigen met Johnson du Signal (v. Severino). “De organisatie had het super op orde”, reageert hij na zijn successen.

Wel viel het hem op dat het niveau wat lager was dan andere jaren. “Dat kwam vooral door de afwezigheid van de Duitsers, die zeer goed zijn in het opleiden van jonge menpaarden.” Zij wonnen vorig jaar nog twee gouden medailles bij de zes- en zevenjarigen. “Daarnaast waren ook de Polen er niet. Zij zijn normaal gesproken ook heel sterk.”

Mario had vier paarden bij zich: de vijfjarige Johnson du Signal (v. NB Severino), de zesjarige Lemmy-K (v. Lionel), de zevenjarige Henjie (v. Never BW) en de zevenjarige Limoncello (v. Lionel). Alleen met Limoncello plaatste hij zich niet voor de finale.

“Ik ben heel blij hoe de paarden zich hebben gedragen afgelopen week.” Lemmy-K won vorig jaar al de gouden medaille op het WK Jonge Menpaarden in Hongarije. “Ik voelde dus best wel de druk om ons opnieuw te bewijzen, maar hij stond er geweldig aan!”

Mario Gandolfo met Lemmy-K

Goud voor Marie Schiltz

“Ik ben echt onwijs blij met dit resultaat”, vertelt ze aan Hoefnet. Freaky is een halfzus van Frodo, waar haar vader ook als zevenjarige wereldkampioen mee werd. Ze hebben dezelfde moeder: Donna de la Rose. Inmiddels heeft Marie de leidsels van Frodo overgenomen. Zij eindigden vorig jaar als zevende op het WK enkelspannen. Daarnaast werden ze dit jaar tweede op de Royal Windsor Horse Show en ze wonnen de CAI 3* in Wettringen en Altenfelden.

“Freaky vond het een beetje spannend toen we de piste in kwamen tijdens de kwalificatie donderdag. Maar we maakten geen fouten en ik was best tevreden met de proef. Het was wel even aftasten wat de jury’s ervan vonden, want het concept is natuurlijk anders dan een ‘normale’ CAI. Ik was daarom heel blij dat we de kwalificatie wonnen!” De twee werden flink beloond voor de harmonie die ze lieten zien.

“In de finaleproef hadden we twee kleine foutjes, ik denk omdat Freaky een beetje te fanatiek was, haha. Maar het gevoel was verder goed. In de minimarathon was ze fantastisch, ze vindt dat ook super leuk om te doen. Ze doet dan haar oren naar voren, galoppeert heerlijk voorwaarts op de lange lijnen en luistert goed in de hindernissen. Ze was fanatiek en geconcentreerd en dat is geweldig om te rijden!”

Marie Schiltz met Freaky Friday 12

*Fotoalbum volgt*

Klik hier voor alle resultaten

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.