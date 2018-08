WK Kronenberg stelt extra startplaatsen ter beschikking

Naar verwachting, stevent Kronenberg af op een record aantal deelnemers. Het geschatte aantal menners dat van 28 augustus tot en met 2 september aan de start komt op de terreinen van Grandorse komt dichtbij de 110 deelnemers. De insteek van dit Wereldkampioenschap is, om zo veel mogelijk menners aan de start te laten verschijnen. De organisatie kan dit aantal kwijt op het terrein én in het programma, zonder dat er iemand te kort gedaan wordt. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er in Nederland een WK enkelspannen wordt georganiseerd en de combinatie met het WK voor paramenners is ook nog niet eerder voorgekomen.

Deelnemers uit maar liefst 24 landen hebben zich ingeschreven voor deze mega-happening. Op 9 augustus is de definitieve inschrijfdatum waarna de deelnemerslijsten bekend worden gemaakt.

