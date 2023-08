EK&WK Exloo: Duitsland leidt klassement WK paramennen na dressuur

Tracey Bowman won de dressuur grade 1

De beste score was voor titelverdedigster Tracey Bowman (USA). Zij reed met Albrechtshoeve’s Lars een mooie harmonieuze en vlotte proef en kreeg 46,80 strafpunten. “Lars is heel speciaal,” straalt Tracey. “Toen we van de trainingsring naar het hoofdterrein gingen, zag hij de hindernissen (hindernis 1 en 2 liggen naast de dressuurring en daar reden de aanspanningen langs naar de ingang van de dressuurring, red.) en toen werd hij heel enthousiast en maakte zich wat groot. Dus ik moest hem wel even uitleggen dat dàt voor zaterdag is. Gelukkig was dat geen probleem, hij begreep wat hij moest doen, dus ik ben heel erg blij. Natuurlijk wil je altijd beter, maar hij was weer geweldig.”

De Duitse Patricia Grosserichter deed weinig voor de Amerikaanse onder. Haar pony Gentle Man bleef mooi in aanleuning en werd vlot gereden. Ook haar score bleef onder de 50 punten. Toen laatste starter Alexandra Röder in Grade 2 de winnende proef reed, was het Duitse succes compleet. Het jurycorps was unaniem over de eerste plaats voor Röder, die als enige in grade 2 onder de 50 punten scoorde. Duitsland staat in het landenklassement aan de leiding, gevolgd door de Amerikanen.

Alexandra Röder won de dressuur grade 2

Goede start voor Nederland

Met slechts 2 punten verschil staat Nederland nu derde. Jacques Poppen reed in grade 1 een sterke proef en werd vierde met 55,44. Zijn paard had af en toe een stukje van zijn tong eruit wat ongetwijfeld wat punten kostte. “Zelf denk je altijd ‘het had nog beter gekund’. Maar de eigenaar van het paard zei ook al tegen me ‘joh je bent de beste Nederlander’. Dus naar de omstandigheden heb ik gewoon goed gepresteerd”, evalueert Jacques. “Ik ben pas 2 of 3 maanden met dit paard bezig, dus wat wil je dan nog meer?” En die tong? “Tja dat doet ie zelfs gewoon met het halster om aan de trailer. We hebben al verschillende bitten geprobeerd, maar hij doet dat nou eenmaal. Het enige vervelende is dat het op je protocol het wel wordt aangemerkt als een vorm van verzet. Dus de punten rijmen met de proef. Ik had hem nu al veel beter voor elkaar in de hoeken, hoewel ie echt nog wel wat rechter mag worden. Maar ik ben super tevreden en vooral heel dankbaar dat ik hier mag zijn! En trots en blij dat een van mijn vrienden belangeloos zijn paard ter beschikking stelt.”

In grade 2 was Ingmar Veneman de beste Nederlandse. Ze reed haar schimmel Liena gedurfd naar voren en eindigde als 3e met 58,32.

Jacques Poppen

Vooruitblik op de marathon

Titelverdedigster Tracey Bowman weet wat haar te doen staat zaterdag. Ze heeft de hindernissen al goed in zich opgenomen. “Het zijn prachtige hindernissen. De nummers 1 en 2 zijn heel uitnodigend en voor ons en daar kunnen we lekker naar voren rijden. Dat geldt ook voor hindernis 6, die vind ik echt leuk. De overige zijn echt technisch en hindernis 7 is moeilijk omdat hij ook krap is en dat vind ik echt lastig. Lars gaat liever hard vooruit, dan door korte bochtjes, dus ik moet in 7 waarschijnlijk zo rijden alsof ik met een vierspan ben. Maar het wordt zeker leuk!”

Klik hier voor alle uitslagen

Ingmar Veneman reed Liena naar plaats 3