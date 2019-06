WK ponymennen 2021 naar Haras du Pin

De eerste editie van dit gecombineerde Wereldkampioenschap voor ponymennen werd in 2003 gehouden in het Oostenrijkse Karlstetten. Na het WK in Pau 2013 tekent Frankrijk in 2021 dus opnieuw voor de organisatie.

Het eerstvolgende WK voor de pony’s wordt gehouden in het Hongaarse Kisbér-Aszár van 26 tot en met 29 september 2019.

Jan de Boer won in 2017 zilver op het WK in Minden

