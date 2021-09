WK ponymennen Le Pin au Haras: Nederlanders niet onder de indruk van zware marathon

Bij de tweespan pony’s was Rodinde Rutjens de een-na-snelste vandaag. Daarmee schuift ze op naar de eerste plaats in het tussenklassement. Melanie van de Bunt eindigde, ondanks dat haar focus tijdens haar voorbereidingen op de dressuur lag, op een hele nette 5e plaats.

Bij de vierspannen staat Nederland nu op de eerste plaatsi in het tussenklassement. Marijke Hammink liet opnieuw haar stuurkunsten zien en bleef daarmee meer dan 6 strafpunten sneller dan haar concurrentie. Dit, in combinatie met haar derde plaats in de dressuur, brengt haar aan kop. Yannick Schrerrer (SUI) en Steffen Brauchle (GER) volgen op plaats twee en drie. Jan de Boer volgt met 0.40 strafpunten extra op plaats vier.

Bij de enkelspan pony’s staat Nederland nu op zilver. Cedric Scherrer (SUI) was opnieuw onverslaanbaar en creëert daardoor 8 punten verschil tussen de tweede in het tussenklassement: Brent Janssen. Hij gaat bijna gelijk op met Berengere Cressent (FRA), die vandaag 0.06 strafpunt sneller was dan de Nederlander.

Rodinde Rutjens

