WK ponymennen Le Pin au Haras: Prima uitgangspositie voor Marijke Hammink

Op plaats 2 heeft zich de Duitser Steffen Brauchle genesteld, maar zijn voorsprong op Hammink en Bax is slechts 0,4 strafpunt. Juryvoorzitter Klaus Christ waardeerde de proef van Hammink aanmerkelijk lager dan zijn collega-juryleden. Over de punten voor Tinne Bax zat het corps wel op één lijn. Jan de Boer staat nu vijfde met 50,44. WK debutant René Limpens wist niet onder de 60 punten te blijven en staat in de middenmoot op de 10e plaats met 62,83. Joey van der Ham scoorde 67,03 en werd daarmee 15e.

Het Nederlands team hoopt morgen toe te slaan in de marathon. Dat is het onderdeel waar Marijke Hammink normaliter het verschil kan maken. Maar de 8 hindernissen in het glooiende terrein zijn pittig en de meeste hebben ook nog afrijdbare elementen. Het landenklassement wordt aangevoerd door Zwitserland, Nederland staat na dressuur tweede. De verschillen in de top 4 van het landenklassement zijn bijzonder klein. Duitsland en België volgen de Oranjemenners op een minimale achterstand en staan er ook goed voor.

Klik hier voor alle uitslagen

Marijke in actie tijdens de dressuur op het NK in Oirschot

