WK Ponymennen Oirschot: Regerend Wereldkampioen Marijke Hammink wint dressuur

Twee jaar geleden, op het WK Ponymennen in Le Pin au Haras, eindigde ze in de dressuur ex aequo derde samen met Tinne Bax. Ze scoorden toen beide 48.98 strafpunten. Dit WK liet ze de concurrentie achter zich in de dressuur, met de score van 44.08 strafpunten. Marijke wist vandaag als enige deelnemer een 9.0 te halen voor een proefonderdeel anders dan het cijfer voor presentatie en rijvaardigheid van de menner. Ze ontving dit bijzonder mooie cijfer voor het halthouden van Pia Skar, de jury bij C.

Marijke Hammink won de dressuur

Aftasten

“Het was wel even aftasten hoor”, laat Marijke weten. “Het had ’s ochtends flink geregend en ik hield er rekening mee dat de bodem zwaar zou zijn. Dan kan het best hard werken zijn voor de kleine pony’s, maar dat viel gelukkig wel mee. Door de zon was het al een beetje opgedroogd. Mijn pony’s bleven fijn actief, dus mijn doel was daarmee eigenlijk al bereikt. Ik ben zeer tevreden.”

“Mijn pony’s waren vandaag een mooi blok, waren gehoorzaam en nagefelijk. Ik denk dat dat wel pluspunten waren. Dat ik als enige een 9.0 heb verdiend vandaag voor een proefonderdeel is wel heel erg leuk!”

Yannick Scherrer scoorde 45.97, bijna twee strafpunten meer. Hij heeft een afstand van iets minder dan één strafpunt tot Tinne Bax.

Yannik Scherrer staat tweede

“Veel goede marathonrijders”

Bij de vierspannen zit, net als bij de tweespannen, de top dicht bij elkaar. Het belooft dus spannend te worden in de marathon morgen! “Er zit vanalles in de marathon hier, dus dat is heel leuk. Ik hoop dat ik de pony’s goed in de hand kan houden en fijn kan sturen. Dan gaan we gewoon kijken waar we eindigen, want er zijn hier veel goede marathonrijders. Daarnaast zit de top dicht bij elkaar, dus dat is goed voor de sport!”

