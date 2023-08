WK Ponymennen | Winst voor Cédric Scherrer, Anniek Schuiling beste Nederlander

De Zwitser gaat aan de leiding met de score van 43.92. Hij wordt gevolgd door Berengere Cressent (FRA) met 46.85 en Rosanna Walters-Symon (GBR) maakt het podium compleet.

Cédric Scherrer reed de proef van zijn leven

Onwijs blij

“Ik ben onwijs blij met de proef die ik neer heb gezet”, laat Cédric Scherrer aan Hoefnet weten. “Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik de proef van mijn leven heb gereden. Mijn pony was geweldig te rijden, en de galoptour was super. Mijn pony kan heel fijn galoperen en dat komt in deze proef goed tot zijn recht. Ik heb echt genoten, ondanks het kleine foutje in de stap, waar hij heel kort aan wilde draven.”

Zelf opgeleid

Zijn pony, Donovan’s Dusty (v. Dorniks Donovan) is vijftien jaar oud en sinds zijn derde jaar bij Cédric. “We hebben hem alles wat hij kent zelf geleerd. Het is heel bijzonder om met zo’n pony dan ook zo’n geweldige prestatie neer te zetten hier op het WK in Oirschot.”

We vragen hem met wat voor gevoel hij naar de rest van de wedstrijd kijkt. “De marathon is eigenlijk mijn minst goede onderdeel, maar Dusty is juist heel goed in de marathon en vaardigheid. Ik heb er daarom wel vertrouwen in”, besluit hij gemotiveerd.

Ontlading na de proef voor Cédric Scherrer

Anniek Schuiling beste Nederlander

Het beste Nederlandse resultaat was voor Anniek Schuilling met haar nog maar achtjarige Denenbourgh’s Doortje (v. Reekamp’s Eclips). Ze eindigde met de score van 51.31 op de vierde plaats. “Ik heb onwijs genoten en ben ontzettend blij”, vertelt ze na afloop aan Hoefnet.

Eerste seizoen op dit niveau

“Dit is nog maar haar eerste seizoen op dit niveau en de eerste keer op zo’n grote wedstrijd. Dat je dan naar het WK mag is al gaaf, maar dan ook nog met zo’n resultaat de wedstrijd beginnen is echt super! Ik heb echt genoten van haar vandaag. Ze was erg gefocust, luisterde goed naar de dingen die ik van haar vroeg en keek daardoor nauwelijks naar de entourage eromheen. We konden vandaag gewoon lekker ons ding doen.”

Anniek is erg blij met het halthouden en achterwaarts. “Normaal gesproken vindt ze dat een lastig onderdeel, maar vandaag konden we de rust bewaren en laten zien dat we het kunnen. Ik ben heel blij met de proef en de score en we gaan wel zien wat de rest van de week ons brengt! De marathon wordt wat aftasten omdat ze nog niet veel ervaring heeft, maar we gaan doen wat we kunnen. Mijn pony geeft vaak goed aan wat realistisch is en wat niet, dus aan de hand daarvan ga ik rijden”, besluit Anniek gemotiveerd.

Morgen rijden de tweespannen hun dressuurproef. Mia Ventoniemi trapt af om 9:30 uur.

Anniek Schuiling is de beste Nederlander

