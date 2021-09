WK tweespannen Kronenberg: Het is begonnen!

In een heerlijke avondzon was er een goed georganiseerde landenparade waarin de 22 deelnemende naties langskwamen met hun menners, grooms en begeleidingsteams. De officials werden in stijl rondgereden door oud-wereldkampioen Riny Rutjens op een prachtig authentiek rijtuig.

150 vrijwilligers

Voorzitter Nico Rijnbende begroette de teams ieder in hun eigen taal. Hij was zichtbaar trots op alles wat er staat dankzij de 150 vrijwilligers. Hij wenste de deelnemers veel succes en bovenal hoopt hij dat ze gaan genieten. Burgemeester Ryan Palmen onderstreepte dat het een prestatie is om juist in deze moeilijke tijd en alle geldende coronaregels het WK te organiseren. Namens de FEI opende Manuel de Mello het wereldkampioenschap.

Aansluitend was de traditionele landenavond waarbij de landen elkaar trakteren op de unieke gerechten en specialiteiten uit hun eigen land.

Meer dan mennen

Het thema van dit kampioenschap is ‘Connecting the World Horsewide’ met als doel de regio kennis te laten maken deze tak van paardensport. Door de organisatie van diverse side-events is er voor ieder wat wils. Op donderdagmiddag hebben zich 150 senioren aangemeld voor een educatieve trip over het terrein en op vrijdag komen zo’n 200-ondernemers uit de regio middels een gevarieerd programma kennis maken met alles wat hippisch en gastronomisch Limburg te bieden heeft. Zondag is de familiedag bij uitstek en daartoe kan het publiek op de LEF-proeverij, wat staat voor Liefde, Emotie en Food, kennis maken met onze heerlijke streekproducten. Voor de wandelaars is een Walk-Grandorse uitgezet en voor de kleinsten is er het wereldkampioenschap Bixie met ook nog eens 160 deelnemers en tal van speelmogelijkheden.

Uiteraard worden de Covid-regels in acht genomen kijk voor het coronatoegangsbewijs en alle verdere informatie op de website van de organisatie.

