WK Tweespannen Le Pin: Martin Hölle bouwt voorsprong uit

Martin Hölle in de marathon

Pech voor Frankrijk

Franck Grimonprez (FRA) stond na de dressuur tweede en probeerde de druk goed op te voeren. Hierdoor liep hij helaas tegen twee parcoursfouten aan, die hij later herstelde. Dit gebeurde in hindernis twee en vijf. Door de fouten moest hij in totaal veertig extra strafpunten incasseren, waardoor hij gekelderd is naar de 69eplaats van het tussenklassement.

Zijn landgenoot Francois Dutilloy eindigde vandaag als zevende en klom daarmee van de achtste naar de tweede plaats. “Het is super jammer wat er met Franck is gebeurd”, reageert Francois Dutilloy na afloop. “Maar het hoort bij de sport. Het is moeilijk om alle acht hindernissen te onthouden, we maken soms last-minute beslissingen en dan loop je een risico. Het gebeurt iedereen, maar voor hem gebeurde het op een hele verkeerde dag. We zouden eigenlijk samen op de tweede en derde plaats moeten staan nu.”

Tor van den Berge (AUS) eindigde vandaag heel goed vijfde en neemt daarmee de derde plaats van het tussenklassement in.

Francois Dutilloy

Ewoud Boom

Ewoud Boom was vandaag, ondanks zijn gevallen bal in hindernis vier, de beste Nederlander. Hij klimt daarmee van de 38e naar de 17e plaats. “Met zo’n resultaat mag je niet anders dan blij zijn”, laat Ewoud Boom weten. “Een WK is altijd anders dan andere wedstrijden. Die ervaring hebben we, dus dat weet je van tevoren. Ik heb vandaag de lijnen kunnen rijden die ik wilde, het plan werkte. Het was jammer dat die bal viel, dat kwam doordat de koets wat schoof. We raakten daardoor een paal. Het was echt een pechbal, maar des te meer tevreden ben ik met het resultaat!”

Stan van Eijk en Erik Evers staan met hun elfde en dertiende plaats in de marathon vandaag op een hele nette zevende en achtste plaats in het tussenklassement.

Landenwedstrijd

Ook in de Landenwedstrijd steekt Hongarije met kop en schouders boven de rest uit. Door de tweede en derde plaats in de marathon van György Fekete en Martin Hölle bouwen ze hun voorsprong uit op Frankrijk en Duitsland, die op plaats twee en drie zijn blijven staan. Door de goede resultaten van Marcel Luder (SUI) en Stefan Ulrich (SUI) heeft Nederland zijn vierde plek af moeten staan aan Zwitserland. Zij staan nu vijfde.

Vaardigheid

De menners hebben vanavond al kort de tijd gehad om de vaardigheid te verkennen. “Deze lijkt niet overdreven moeilijk. Zo mogen er bijvoorbeeld volgens het reglement meer oxers en versmalde poorten in. Maar de tijd staat scherp, dus er is nog vanalles mogelijk”, sluit Ewoud af.

De eerste deelnemers start zondagochtend om 9:00 uur in de vaardigheid.

Klik hier voor de resultaten van vandaag en de startlijst van morgen

