WK Tweespannen Le Pin: Opnieuw goud voor Martin Hölle en het Hongaars team

Daarnaast won het Hongaars Landenteam ook opnieuw het goud. Zij hebben deze titel sinds 2013 in bezit, het was daardoor de zesde keer op rij dat Hongarije goud wint op het WK Tweespannen.

De vaardigheid was moeilijk vandaag en dat blijkt ook uit de resultaten. Niemand bleef dubbel foutloos en Marcel Luder (SUI) behaalde met 0.37 strafpunten vandaag het beste resultaat.

Veranderingen door de vaardigheid

Na de marathon stond Francois Dutilloy (FRA) op de tweede plaats, achter Martin Hölle. Helaas viel voor hem op de eerste poort al een bal, gevolgd door een bal op poort vijf en twee ballen in de slalom van zes. Dit, in combinatie met wat tijdfouten, levert hem de tiende plaats in het eindklassement op. Het Franse team had, ondanks dat het kampioenschap in eigen land verreden werd, niet helemaal zijn week. Gister liep Franck Grimonprez tegen grote fouten aan in de marathon, waardoor hij zijn geweldige tweede plaats moest afstaan aan zijn landgenoot. Vandaag zakte het team in de landenwedstrijd van de tweede naar de vijfde plaats.

Zwitserland daarentegen klom vandaag met de geweldige resultaten van Stefan Ulrich (vijfde), Werner Ulrich (achtste) en de overwinning van Marcel Luder in de vaardigheid naar de zilveren plaats in het landenklassement. Marcel Luder won gisteren al de marathon en was vandaag opnieuw onverslaanbaar voor zijn concurrentie. Hij wint daarmee de zilveren medaille. De bronzen medaille in de Landenwedstrijd is voor Duitsland. Nederland eindigde als vierde.

Het podium van de Landenwedstrijd

Zilver voor Marcel Luder

Gisteren had Luder in hindernis 1, 2, 3, 4 en in hindernis 8 de snelste tijd. “Gister had mijn hele team, inclusief ikzelf en mijn groom, een onwijs goede focus. We wisten dat het gas vol open moest. Ik wist van tevoren dat de waterhindernis niet helemaal ons ding was, dus dat die iets minder goed ging dan de rest was niet zo erg. De paarden hadden tot en met het eind heel veel kracht en snelheid, waardoor we zelfs in de laatste hindernis nog een snelste tijd konden rijden. Daarnaast ben ik blij met de lijnen die we gekozen hebben. Ik wil mijn coach Koos de Ronde graag bedanken voor zijn hulp. We zijn een super team!”

Marcel Luder wint het zilver

Brons voor Erik Evers

De bronzen medaille is voor WK-debutant Erik Evers. Hij reed een super strakke vaardigheid, met slechts 2.39 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Erik stond toen nog op de achtste plek in het eindklassement, maar zijn resultaat bleek later alleen verbeterd te worden door Marcel Luder. Hij maakte daarmee een sprong naar de bronzen medaille. Stan van Eijk stond bij aanvang van de vaardigheid als zevende, maar ook voor hem stond de tijd te krap. Hij liep 5,44 strafpunten op en klom daarmee naar de vierde plaats in het eindklassement.

Erik Evers wint het brons

Reactie Ad Aarts

Het Nederlandse team verdedigde in Frankrijk de bronzen WK-medaille uit 2021, maar wist dit keer net geen eremetaal te behalen. Onder leiding van bondscoach Ad Aarts werden de tweespanrijders vierde. “Ondanks het nipt mislopen van de teammedaille ben ik toch wel heel erg tevreden. Als je bij 90 deelnemers een derde en vierde plaats behaalt, dan ben ik daar best wel trots op”, meldt Ad Aarts na afloop van de prijsuitreiking. “Uiteraard had ik graag een teammedaille gehad, maar we vielen net een paar punten achter het podium. Het team heeft elkaar goed aangevuld, dus we kunnen zeker tevreden zijn met de vierde plaats.”

Aarts richt de blik ook snel weer vooruit. “Ik had nu vijf rijders mee die voor het eerst een WK reden. Dat Erik dan een medaille wint is heel mooi. De jongere rijders die hebben veel geleerd en zijn zeker menners voor de toekomst. Dit WK was een mooie opstap voor een nieuw generatie rijders en paarden. Over twee jaar is het WK in Beekbergen, daar kunnen we mooi naar toe werken.”

