WK vierspannen Szilvásvárad: Definitieve deelnemerslijst bekend

Boyd Exell (AUS) is de titelverdediger dit WK. Hij won in het Italiaanse Pratoni del Vivaro in 2022 voor de zesde keer op rij de individuele gouden medaille. Zilver was voor IJsbrand Chardon (NED) en Michael Brauchle (GER) won de bronzen medaille.

Toch wist Nederland, dankzij de prestaties van IJsbrand Chardon, Bram Chardon en Koos de Ronde, de gouden teammedaille te winnen. De Duitsers wonnen zilver en België won de bronzen medaille.

