Zilco heeft fantastische kerstcadeaus!

Nieuw deze winter zijn twee klassieke schootkleden gemaakt van wol en fleece. De wollen versie is luxe en comfortabel en weegt 425 g. Deze is ideaal voor dagelijks gebruik en tevens chique genoeg voor traditionele gelegenheden. (Verkrijgbaar in zwart en marineblauw. Maat: 100cm)

De schootkleden van fleece hebben een fijne, comfortabele pasvorm en houden warmte goed vast. Het beschermt de menner tegen kou en regen en is tegelijkertijd licht en ademend. (Verkrijgbaar in bordeaux, marineblauw en donkergroen. Maat: 100 cm)