Zweedse medailleregen op EK 2024-locatie Flyinge

96 starts

Op deze tweesterrenwedstrijd kwamen maar liefst 96 menners uit Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Estland, Letland en Litouwen aan de start. De wedstrijd werd verreden op het prachtige terrein van het nationaal hippisch centrum. Flyinge is het grootste en meest bekende fokstation in Zweden en een van de oudste, nog actieve nationale stoeterijen. Flyinge werd opgericht in de twaalfde eeuw en wordt nog altijd gebruikt voor de fokkerij van Zweedse warmbloedpaarden, onderzoek en training.

Medailles voor de Zweedse menners

De Zweedse menners presteerden uitstekend op eigen bodem. Zo won Linnea Kristiansen bij de enkelspan paarden, Oliver Sternhag won de U25 enkelspan ponyrubriek waarin Sanna Manfredsson brons behaalde en was Victoria Persson de beste bij de enkelspan paarden Junioren. Ella Thorén won goud bij de Children enkelspan pony, Lisa Forsdahl behaalde het zilver in deze rubriek.

Klik hier voor de uitslagen, parcourstekeningen en fotoalbums.

