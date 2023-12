30.000 pond voor veiling exclusieve kunst tijdens Londen Horse Show

“Daar ben ik echt super blij mee”, reageert Anna Szabo. “Vooral als je bedenkt dat ik het werk van Bram Chardon, die met de twaalf paarden (zie afbeelding hieronder), niet verkocht heb. Ik ben namelijk in contact met een groot kledingbedrijf die erin geïnteresseerd zijn.” De opbrengst gaat naar de Kings Troops Foundation.

Lisa Maillot en Nick Brook-Ward bij de kunst van Bram Chardon en de twaalf paarden

“Het was mijn doel om door middel van de kunst troost te kunnen bieden aan iedereen die getroffen is door het tragische overlijden van Sébastien Mourier. Ik heb mijn broertje aan dezelfde ziekte verloren en door de heftige situatie er omheen, is deze kunst tot stand gekomen. Ik vond het heel bijzonder dat Lisa Maillot, de geliefde partner van Sébastien Mourier, erbij kon zijn in London.”

“Ondanks dat ik hem niet persoonlijk kende vond ik het echt ontroerend om zijn glimlach, trots en hoopvolle blik te zien op het enorme LED-scherm van de hoofdarena van de London International Horse Show.”

Anna kon rekenen op steun van drie bijzondere menners; Bram Chardon, Fredrik Persson en Chester Weber. “Ik ben ongelooflijk ontroerd door hoe deze drie lieve heren de tijd en moeite namen om mij in staat te stellen dit project te realiseren. Het was een bijzonder emotionele reis, die ik zonder de kansen van Nick Brooks-Ward en het hele HPower Group-team niet had kunnen realiseren. Daarnaast ben ik Jozsef Vida ook heel dankbaar. Hij is degene die me kennis leerde maken met de mensport.”

Klik hier voor de website van Anna Szabo

Klik hier voor het nieuwsitem voorafgaand aan de veiling

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.