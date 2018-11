Belangrijkste FEI reglementswijzigingen op een rijtje

Team WK pony’s (906 en 923)

Een landenteam op een Wereldkampioenschap voor pony’s kan bestaan uit 1 of 2 enkelspan pony’s, 1 of 2 tweespan pony’s en 1 of 2 vierspan pony’s. Elk land mag maximaal 6 menners afvaardigen.

Voor het teamresultaat telt het resultaat van elk onderdeel van het beste enkelspan, het beste tweespan en het beste vierspan. Alleen de resultaten van de teamleden die alle drie de onderdelen zonder uitsluiting hebben afgerond tellen mee voor het uiteindelijke teamresultaat.

Grooms (912, 6.1 en 6.2.1)

Grooms in de dressuur, vaardigheid en marathon worden voortaan ‘Participating Support Personnel’ genoemd, deelnemend ondersteunend personeel. De deelnemers moeten minimaal een half uur voor de start van elk onderdeel bij het secretariaat melden wie het ‘Participating Support Personnel’ is/zijn.

Aangespannen keuring voorafgaand aan de vaardigheid (935 5.3 en 946)

Het is toegestaan om een paard dat tijdens de veterinaire keuring voorafgaand aan de vaardigheid wordt afgekeurd, te vervangen.

Deelname aan Wereldbekerkwalificatiewedstrijden (943 2.2.3)

Een deelnemer mag maximaal 2 keer starten op een Wereldbekerkwalificatiewedstrijd. De deelnemer moet voorafgaand aan de veterinaire keuring bij het secretariaat melden met welk span hij deelneemt voor kwalificatiepunten en punten voor de wereldranglijst. In alle drie de onderdelen moet dit span als eerste van de twee spannen starten. Alleen dit span krijgt kwalificatiepunten en punten voor de wereldranglijst.

Een groom mag meerdere keren meerijden in alle onderdelen van een Wereldbekerkwalificatiewedstrijd.

Loting dressuur (948, 1.1.1)

De loting voor de dressuur op CAI wedstrijden moet een fysieke loting zijn in het bijzijn van de voorzitter van de jury en moet toegankelijk zijn voor deelnemers.

Dressuur-algemene indruk (955, 1)

Er zijn twee kaders onderaan het dressuurprotocol voor de punten voor de deelnemer en algemene indruk & presentatie:

Algemene indruk & presentatie:

Uiterlijke verzorging van de rijder en grooms, correctheid, netheid passend bij tuig en rijtuig. Fitheid, passend bij elkaar en conditie van het paard/de paarden, gebalanceerd beeld van de gehele aanspanning. Netheid en passend tuig. Harmonie tussen paard(en) en menner.

