Bordeaux 2019: Bram Chardon aan de leiding!

Bram Chardon reed beide omlopen fantastisch foutloos en gaat verdiend aan kop in de tweede Wereldbekerfinale van zijn vierspancarrière. Koos de Ronde wist in de eerste manche foutloos te blijven, in de tweede ronde over het verkorte parcours van level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs rolde er helaas een balletje.

Glenn Geerts stuurde zijn span Lipizzaners goed door het parcours, maar liep tegen een aantal foutjes aan. Jérôme Voutaz verloor in de eerste omloop zijn kans op een hoge klassering met twee afgeworpen balletjes.

IJsbrand Chardon reed zeer sterk en stond na de eerste ronde op de tweede plaats achter zijn zoon Bram. IJsbrand was goed op weg deze plaats zeker te stellen, maar in de eerste marathonhindernis moest een groom te hulp schieten toen het rechterachterpaard over een streng van het rechtervoorpaard sprong. Dit kostte hem 5 strafseconden en bovendien moest hij de hindernis opnieuw beginnen.

Boyd Exell ging snel van start, maar tikte in de eerste omloop maar liefst 3 ballen van de kegels. In de tweede manche stuurde hij zijn span van de verkeerde kant door de D-poort in de tweede marathonhindernis. Exell had het in de gaten, maar kon zijn span niet meer terugzetten en liep 20 strafseconden op.

Morgen starten de menners in omgekeerde volgorde van de uitslag van vanavond waarbij zij de gereden strafseconden meenemen. De tijden van de eerste omloop worden daar bij geteld en de beste drie menners na 3 manches mogen door naar de drive off, waarbij het daar behaalde resultaat opnieuw wordt opgeteld.

Klik hier voor meer informatie.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.