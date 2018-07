Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde naar Tryon

Het is voor het eerst sinds 2010 dat er verandering is gekomen in de teamsamenstelling van de vierspannen op een internationaal kampioenschap. Sinds 2010 vormden IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Theo Timmerman een ijzersterk team dat onder leiding van bondscoach Harry de Ruyter onverslaanbaar was op alle Europese-en Wereldkampioenschappen. Bram Chardon maakte in 2016 de overstap van de vierspan pony’s naar de vierspan paarden en dwong met zijn sterke prestaties een plek af in het landenteam. Vorige week onderstreepte hij nogmaals zijn kunnen door achter winnaar IJsbrand Chardon en Boyd Exell te eindigen tijdens zijn eerste optreden op de prestigieuze wedstrijd in Aken, waar Koos de Ronde de marathon won.

Het WK in Tryon start voor de vierspanrijders op donderdag 20 september met de veterinaire keuring, gevolgd door de dressuur op vrijdag 21 september, de marathon op zaterdag 22 september en de vaardigheid op zondag 23 september.

Het Nederlandse team met Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde won de landenwedstrijd in Aken vorige week