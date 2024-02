Bram Chardons Dreef Kapitany FEI Horse of the Month

De 15-jarige Dreef Kapitany is sinds 2017 bij Bram. Hij had toen al een goede basis gelegd in Hongarije, waar hij gefokt en beleerd is. Bram had die ervaring destijds nodig voor de overstap naar het Wereldbeker circuit.

“Het is heel fijn werken met Kapitany omdat hij een heel makkelijk temperament heeft. Hij is niet super snel, maar is heel goed op de stemhulpen. Stap is altijd stap en stilstaan is altijd stilstaan. Kapitany is een echt vierspanpaard. Hij houdt er niet van om vooraan of alleen te staan. We nemen hem bijvoorbeeld niet alleen mee naar buiten en op wedstrijd gaat hij niet graag alleen mee naar de wasplaats. Verder is hij heel sociaal, hij kan met elk ander paard in het span. Omdat hij niet graag alleen is, is hij altijd op zoek naar contact met de andere paarden.”

Dreef Kapitany rechtsachter bij Bram Chardon in Leipzig 2024

"Op zijn best in de hindernissen"

“Je kan een ronde op volle snelheid rijden, ‘ho’ zeggen en hij remt af alsof er niets is gebeurd. Hij is daardoor het perfecte paard bij de prijsuitreiking, haha! Hij geeft niets om geluid of muziek, hij ontspant dan gewoon. Hij weet wat zijn taak is als hij aan werk is, dan geeft hij 100 procent. Maar als je over de finish gaat en gaat stappen, dan gaat zijn hartslag gelijk omlaag. Hij gaat heel efficiënt om met zijn energie, dat maakt hem een geweldig wedstrijdpaard. Ik hoop dat ik nog jaren van hem kan blijven genieten op deze manier.”

Hoewel hij misschien niet snel genoeg is als voorpaard, is hij erg goed in technische parcoursen. “Als hij over een knock-down heen moet springen of moet voorkomen dat hij een hindernis raakt, zeg ik: ‘Kaptan!’ Hij springt er dan altijd overheen en is extra voorzichtig.”

“Kapitany is super sterk in de hindernissen. Als het krap en technisch is, is hij ontzettend goed. Hij weet dan heel goed waar het hout staat en helpt me altijd bij het uitrijden van de wendingen. In de meer technische parcoursen is hij op zijn best.”

"Nauwelijks aandacht nodig"

Bram Chardon is inmiddels in vijf Wereldbekerfinales van start gegaan en heeft twee keer de Wereldbeker gewonnen: één keer in Leipzig en één keer in Bordeaux. Kapitany was daar beide keren bij. Chardon heeft weleens overwogen om Kapitany te vervangen, maar hij keert telkens terug in het span.

“Hij is gewoon te goed in zijn werk. Ik besefte elke keer hoe hard ik hem nodig heb om mijn span in balans te houden. Ik hoef helemaal niet naar hem te kijken, ik kan me volledig concentreren op de andere drie paarden. Kapitany heeft nauwelijks aandacht nodig omdat hij weet wat hij moet doen en wanneer hij dat moet doen.”

Chardon denkt dat het tijdens de Wereldbekerfinale in Bordeaux dit weekend alle kanten op kan gaan. Met Kapitany als zijn trouwe rechterwieler ligt goud in het vizier.

Bron: FEI

