CAI Bornem ook open voor tweesterren en tweespan paarden

Dit wordt de tweede keer dat er een internationale wedstrijd in Bornem wordt georganiseerd. De eerste keer was een 2* wedstrijd voor alle pony rubrieken en enkelspan paarden in 2019. Dit jaar worden dus voor het eerst 3* rubrieken uitgeschreven en een rubriek voor de tweespan paarden. “Belgisch kampioen Nico Van Praet is een belangrijk lid van onze vereniging en we hebben enkele opkomende talenten. Daarom de keuze om de wedstrijd ook open te stellen voor tweespan paarden. We bouwen daarvoor een volledig nieuwe hindernis en de bestaande hindernissen krijgen de nodige aanpassingen”, aldus de organisatie

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei staan de dressuurproeven op het programma. Zaterdag 20 mei wordt de marathon gereden en zondag 21 mei de vaardigheid. Daarna zijn de winnaars van de tweede internationale wedstrijd in Bornem bekend.

