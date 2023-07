CAIO Beekbergen: Klassementsleiders verstevigen hun positie in de marathon

In de VIP klasse deden Sam Couwenbergh en Katie Whaley weinig voor elkaar onder, maar de Amerikaanse was net wat sneller. Omdat Rodinde Rutjens de marathon niet reed, leidt de Amerikaanse het klassement.

Bij de Paramenners was Francisca den Elzen een fractie sneller dan Tracey Bowman, maar Bowman blijft aan de leiding in het klassement. In het klassement voor het Nederlands kampioenschap leidt Francisca het klassement, gevolgd door titelverdedigster Ingmar Veneman en Jacques Poppen bij wie het onderlinge verschil slechts 0,08 punt is.

Schneiders en Boom razendsnel

Bij de tweespannen was het pech voor de Fransman Franck Grimonprez na zijn mooie dressuurscore. Direct in de eerste hindernis reed hij de A-poort van de achterkant en herstelde dat niet, waardoor hij geëlimineerd werd. Ook pech voor Lars Schwitte (GER) die zich vastreed en hulp van derden nodig had om los te komen. Zijn landgenoot Dennis Schneiders reed razendsnel door de hindernissen. Hij klokte in twee hindernissen de snelste tijd en won de marathon. Ook Ewoud Boom (NED) was ontketend. Hij zat Schneiders op de hielen en was in de moeilijke hindernis 4 het snelst en in de waterpartij. Ewoud werd tweede en was daarmee de beste Nederlander. In het klassement is hij opgeklommen naar de 6e plaats. Dennis Schneiders staat daarin 2e. Het klassement wordt aangevoerd door Martin Hölle die een sterke marathon reed en daarin 4e werd. De regerend wereldkampioen heeft een enorme voorsprong van 13 punten.

Ewoud Boom werd 2e in de marathon

Boyd de beste

In de vierspanrubriek toonde wereldkampioen Boyd Exell zijn klasse. Zijn paarden leken geen enkele moeite te hebben met de zware bodem. In 3 hindernissen was hij het snelst en hij won de marathon. De Australiër leidt het klassement met maar liefst 19 punten voorsprong. Het span van Bram Chardon liep niet vlekkeloos, ondanks dat hij in de waterbak het snelst was. Hij tikte er op 3 hindernissen een balletje af en kreeg in de laatste hindernis onvoldoende snelheid. Maar in het klassement staat hij tweede en leidt daarmee ook het klassement voor het Nederlands kampioenschap. Koos de Ronde begon sterk met de snelste tijd in hindernis 1, maar in de volgende obstakels rolde 4 keer een balletje. Mark Weusthof reed het beste Nederlandse marathonresultaat met een 6e plek in het sterke deelnemersveld.

Het landenklassement wordt nu aangevoerd door Duitsland. Australië staat nu tweede, gevolgd door Nederland.

Martin Hölle

Ladies Day en tuigpaarden

Morgen wordt de eindstrijd beslist in de vaardigheidsproef. Hoewel de individuele klassementsleiders een flinke voorsprong hebben, kan er voor de volgprijzen nog veel gebeuren.

De slotdag in Beekbergen is altijd extra feestelijk met Ladies Day en dit jaar een tuigpaardenwedstrijd om de Bertus van Tergouw Bokaal.

