EK vierspannen 2021 naar Boedapest

Voorzitter van het organisatiecomité Hugh Scott-Barrett: “Hierbij wil ik graag de organisatie van Boedapest feliciteren met de toewijzing van het Europees Kampioenschap. Wij wensen hun veel succes met de organisatie van wat ongetwijfeld een mooi multidisciplinair evenement zal worden.”

Het eerste EK vierspannen werd in 1971 gehouden in Boedapest. In 2011 werd dit EK na 30 jaar afwezigheid door de FEI opnieuw geïntroduceerd in Breda, waar IJsbrand Chardon de Europese titel won. In 2013 ging de titel naar Theo Timmerman. In 2017 pakte IJsbrand Chardon opnieuw individueel goud. Van 15 tot en met 18 augustus verdedigt Chardon zijn titel op het elfde EK in Donaueschingen, Duitsland.

Het Nederlandse vierspanteam won sinds 2011 onafgebroken goud in de landenwedstrijd.

IJsbrand Chardon, hier in actie tijdens DVI 2019, is titelverdediger op het komende EK in Donaueschingen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.