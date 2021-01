Exloo voegt 3* rubriek toe voor enkelspan paarden

Met de introductie van de nieuwe dressuurproeven voor enkelspan paarden per 1 februari 2021 is het namelijk niet meer toegestaan om op een 2*-wedstrijd de 3*-dressuurproef uit te schrijven voor de enkelspan paarden. De enkelspanrijders missen hierdoor een mooie kans om zich in Exloo voor te bereiden op de grotere wedstrijden later in het seizoen. De organisatie van Exloo wil dit voorkomen en lost dit op door de driesterren-rubriek toe te voegen aan haar programma. Exloo heeft zich de laatste jaren bewezen als fijne wedstrijd waar menners zich na de winterperiode kunnen meten en waar de rijders zich kunnen kwalificeren voor doorstroming en eventuele internationale kampioenschappen.

De organisatie in Exloo hoopt dat de wedstrijd ondanks de coronaperikelen gewoon doorgang kan vinden en zal er in elk geval alles aan doen om dit in het werk te stellen.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.