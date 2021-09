FEI schort introductie nieuw scoring systeem op tot 2023

Het nieuwe scoring systeem wordt in 2022 eerst op facultatieve basis getest op wedstrijden van lager niveau (één-of twee sterren). Pas als de testfase succesvol is en het systeem wordt goedgekeurd tijdens de General Assembly 2022, wordt het definitief in het FEI reglement opgenomen.

