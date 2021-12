Genève: Bram Chardon wint

“Ik rijd om te winnen, maar dit is mijn eerste wereldbekerwedstrijd dit seizoen, dus ik wist niet waar ik stond,” vertelt de winnaar na afloop. “Boyd zette er veel druk op, maar het publiek hier heeft me ook enorm geholpen.” Het was een ronduit sensationele winning round tussen de 3 rijders die gisteren ook de beste waren: Bram Chardon, Boyd Exell en Jérome Voutaz.

Sterke eerste rondes

Alle deelnemers waren aan elkaar gewaagd, waardoor de eerste ronde al gelijk heel spannend was. Michael Brauchle (GER) revancheerde zich voor zijn mindere optreden van gisteren. Zijn span liep aanmerkelijk beter, maar met twee kleine haperingen in hindernis 4 en een bal in hindernis 11 viel hij net buiten de boot voor de winning round en werd dus vierde. Dries Degrieck (BEL) was snel, maar had maar liefst 3 ballen, wat teveel was voor een topklassering. József Dobrovitz verspeelde zijn kansen aan het einde van het parcours. Dat liep rommelig, hij kwam helemaal verkeerd voor de laatste poort die het moest ontgelden en vervolgens reed hij niet rechtstreeks door naar de finish. De top 3 van gisteren (Voutaz, Exell en Chardon) was weer heel snel, met tijden onder en rond de 170 seconden. Publiekslieveling en wildcard rijder Jérome Voutaz had een bal op hindernis 4 door een kleine communicatiestoring, maar reed zich toch in de finale. Boyd Exell kwam met een vlekkeloze rit in 166,08 over de finish. Ondanks dat het er niet zo snel uitzag doordat hij met veel controle reed, was Bram Chardon toch wat sneller en klokte 164,61.

Spannende finale

De winning round ging over het volledige parcours waarbij alle 3 de finalisten weer met een schone lei begonnen. Het publiek op de stampvolle tribunes leefde mee met alle 3 de finalisten. Jérome Voutaz ontwikkelde opnieuw veel snelheid met zijn Freibergers. Maar in hindernis 4 viel er een balletje en bij het uitrijden van de speedbox was zijn bocht wat ruim. Hindernis 11 liep wel strak en vloeiend, maar het was niet genoeg voor een toptijd. Boyd Exell deed er een schepje bovenop. In een perfecte, vloeiend gereden rit finishte hij in 161,83. Dat was 3 seconden sneller dan de tijd die Bram in de eerste omloop neerzette. Het leek dus onmogelijk om dit te verbeteren. Maar Bram Chardon haalde alles uit de kast. Opnieuw maakte hij geen fouten en zette er een tandje bij. Vooral in het laatste stuk over de bult en om de waterbak ging hij hard. In 156,67 kwam hij over de finish. De ontlading was enorm, een prachtige overwinning!

