Gratis online dressuurproevenbeoordeling weer van start!

Voor iedereen

Deze gratis online service van Hoefnet is voor iedereen, ongeacht spansoort, niveau en ringafmetingen. Alle FEI-en KNHS proeven uit de SWM én de Dressuur/Vaardigheid zijn welkom.

Het is geen enkel probleem om met tussenpozen een filmpje in te sturen, meerdere proeven met verschillende aanspanningen, een niveau hoger of lager, of gefilmd vanuit verschillende filmposities. Dit komt je training ten goede en zowel de juryleden als Hoefnet stellen zich graag belangeloos beschikbaar.

Hoe werkt het?

Neem thuis je dressuurproef op met je telefoon of videocamera. Tenue of koets maakt niet uit, het is tenslotte een training.

Upload vervolgens je dressuurproef op YouTube en stuur ons de link. Heb je geen YouTube? Dan kun je ons de video mailen via WeTransfer (gratis). Wij sturen de video vervolgens met het juiste protocol naar het FEI jurylid, deze vult het protocol in en deze ontvang je vervolgens van ons retour. Aangezien het om een training gaat, zijn wij van mening dat het geven van cijfers facultatief is. Het jurylid zal zich voornamelijk concentreren op het geven van de opmerkingen zodat je er iets van kunt opsteken.

Wat moet je doen

– Neem de video bij voorkeur op bij de letter V, B of E

– Zorg dat de camera stabiel gehouden wordt. Het is lastig beoordelen als het beeld wiebelt. Tip: gebruik een statief of laat de filmer met zijn onderarmen ergens op leunen (hek, bloembak, etc.)

– Je kunt de video uploaden op je YouTube kanaal. Als je niet wilt dat iedereen deze video ziet, kies je voor de optie ‘Verborgen’

– Stuur de YouTube link of de complete video via WeTransfer (gratis) naar [email protected]. Vermeld hierbij duidelijk om welke proef het gaat en wat de afmeting is van de ring waarin je hebt gereden.

– De juryleden kunnen alle FEI-en KNHS-proeven beoordelen, met uitzondering van de kür op muziek:

Klik hier voor de KNHS dressuurproeven (SWM)

Klik hier voor de KNHS dressuurproeven (mennen dressuur)

Klik hier voor de FEI dressuurproeven

– Heb je geen complete ring thuis? Dan kun je ook een video sturen van diverse onderdelen uit een proef. Laat ons via spraak onder de video of in de mail weten welke onderdelen je uitvoert.

Ons streven is om je binnen 4 werkdagen het ingevulde protocol terug te sturen.

Veel succes, geniet ervan en blijf gezond!

Een van de menners die dit voorjaar dankbaar gebruik maakte van de Hoefnet service was Saskia Siebers, die inmiddels wereldkampioen is!

