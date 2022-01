Jeroen Houterman parcoursbouwer Wereldbekerfinale Leipzig

Het is de tweede keer dat Houterman verantwoordelijk is voor het finaleparcours. In 2018 bouwde hij het parcours van de Wereldbekerfinale in Bordeaux. Dit seizoen was Houterman parcoursbouwer op de Wereldbekerwedstrijden in Lyon, Genève en Londen.

De jury in Leipzig staat onder leiding van Mark Wentein (Bel), Elimar Thunert (Ger) en Ekkehard Freiberg (Ger).

Door de afgelasting van Bordeaux betekent het dat er dit wereldbekerseizoen slechts vier wedstrijden plaatsvonden (Lyon, Stockholm, Genève en Londen).

Omdat er nu vier kwalificatiewedstrijden zijn verreden, telt het beste resultaat van iedere deelnemer voor kwalificatie voor de finale in Leipzig. Mocht de finale worden geannuleerd, dan vervalt het volledige Wereldbekerseizoen.

Gekwalificeerd voor de finale zijn:

Boyd Exell (Aus) Koos de Ronde (Ned) Bram Chardon (Ned) Glenn Geerts (Bel) Dries Degrieck (Bel) Mareike Harm (Ger)

Jeroen Houterman

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.