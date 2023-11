Joaquin Medina nieuwe voorzitter FEI Driving Committee

Medina was al lid van de FEI Driving Committee en zijn positie wordt binnenkort opnieuw uitgeschreven. Joaquín Medina is FEI-jurylid sinds 2009 en promoveerde naar het hoogste niveau in 2014. Hij bekleedde door de jaren heen vele malen de functie van voorzitter van de jury en maakte deel uit van het jurycorps tijdens tal van FEI Wereld- en Europese kampioenschappen. Daarnaast is hij een niveau 4 technisch afgevaardigde, niveau 3 parcoursbouwer en niveau 3 steward. Naast jurylid is hij sinds 2016 ook FEI Course Director for juryleden.

Eerder deze week werd Jan Devaere aangesteld als lid van de FEI Driving Committee ter vervanging van Jeroen Houterman.

Het FEI Driving Committee bestaat nu uit:

Joaquín Medina Garcia (ESP) – voorzitter 2023 – 2027

Benjamin Aillaud (FRA) – lid 2020 – 2024

Heather Briggs (USA) – lid 2021 – 2025

Jan Devaere (BEL) – lid 2023 – 2027

Franz Schiltz (LUX) – rijdersvertegenwoordiger, lid 2022 – 2026

Nieuw aan te stellen lid

