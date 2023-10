Kandidaat voorzitter FEI Driving Committee: Joaquin Medina

FEI level 4 jurylid Joaquín Medina García werd in november aangesteld als lid van de FEI Driving Committee. Joaquín Medina is FEI-jurylid sinds 2009 en promoveerde naar het hoogste niveau in 2014. Hij bekleedde door de jaren heen vele malen de functie van voorzitter van de jury en maakte deel uit van het jurycorps tijdens tal van FEI Wereld- en Europese kampioenschappen. Daarnaast is hij een niveau 4 technisch afgevaardigde, niveau 3 parcoursbouwer en niveau 3 steward. Naast jurylid is hij sinds 2016 ook FEI Course Director for juryleden. Hij is geen nieuw gezicht binnen de FEI Driving Committee. Van 2014 tot 2018 vervulde Medina deze rol ook al.

Medina (1967) bekleedde een groot aantal posities in de hippische sport, waaronder 12 jaar als voorzitter van de hippische sportfederatie van Andalusië, een van de belangrijkste regionale federaties in Spanje. De advocaat van beroep maakte tevens deel uit van talrijke technische commissies binnen de Spaanse hippische sportbond.

Samenwerking belangrijk

Medina: “Ik ben van mening dat mijn ervaring, toewijding en vooruitstrevend denken mij de juiste kandidaat maken voor de functie van voorzitter van de FEI Driving Committee. Ik heb er alle vertrouwen in dat de samenwerking met het geweldige team van collega’s binnen de FEI en de menwereld ons zal helpen de gemeenschappelijke doelen van de mensport te bereiken.”

