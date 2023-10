Kandidaat voorzitter FEI Driving Committee: Hugh Scott-Barrett

Hugh heeft zijn voetsporen in de mensport ruimschoots verdiend. Hij is sinds jaar en dag supporter van de mensport in zijn land Groot-Brittannië, van basisniveau tot aan de London International Horse Show en de Royal Windsor Horse Show. Hugh was oprichter, voorzitter en lid van het organisatiecomité van Driving Valkenswaard International. Ook trad hij indien nodig op als chef d’equipe en is hij de steun en toeverlaat van zijn vrouw Karen, die Groot-Brittannië vertegenwoordigt met haar enkelspan paard. Hugh was ruim 10 jaar de vaste ‘backstepper’ van de Australische vierspanrijder Boyd Exell en maakte grote successen met hem mee. Hugh is enige tijd geleden definitief gestopt als de backstepper van Exell. Hij wil zich concentreren op de ondersteuning en promotie van de mensport als kandidaat voor het voorzitterschap van de FEI Driving Committee.

Hugh Scott-Barrett’s (1958) professionele carrière bestond uit senior managementfuncties in bedrijven met hoofdkantoren in Europa en activiteiten verspreid over de hele wereld. Hugh is opgeleid in Engeland, Frankrijk en Duitsland en woonde en werkte in Nederland en Frankrijk.

Waardevolle bijdrage

Hugh Scott-Barrett: “Ik denk dat ik geschikt ben voor de rol als voorzitter van de FEI Driving Committee. Met mijn zakelijke ervaring in het managen en leiden van internationale bedrijven en mijn paardensportervaring, sponsor, organisator en paardeneigenaar kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan de toekomstige groei van de sport.”

Klik hier voor de introductie van Joaquin Medina

Klik hier voor de introductie van Franz Schiltz

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.