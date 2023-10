Kandidaat voorzitter FEI Driving Committee: Franz Schiltz

Als dertienjarige jongen werd Franz actief in de paardensport als ruiter en op zijn 22e belandde hij in de mensport. Aanvankelijk reed hij tweespan, maar sinds 2004 is hij succesvol in de internationale enkelspansport. Hij neemt evenals zijn dochter Marie deel aan Wereldkampioenschappen enkelspan. Op het WK Piber 2016 eindigde hij als 15e en op het WK Pau 2020 werd hij 10e. Franz boekte ook de nodige successen op de WK’s voor jonge menpaarden. In 2015 won hij goud bij de zevenjarigen en in 2017 brons bij de vijfjarigen. Toch is hij geen professional, want hij is jurist en werkt als advocaat.

Schiltz (1969) maakt sinds november 2022 als rijdersvertegenwoordiger deel uit van de FEI Driving Committee. Naast zijn werk en eigen mencarrière is hij al 14 jaar bestuurslid van de Luxemburgse Hippische Federatie en sinds 2007 ook lid van de werkgroep mennen van de EEF (European Equestrian Federation).

Behoorlijke uitdaging

Schiltz: “ Tijdens het eerste FEI Menforum in Kronenberg 2023, waaraan ik actief heb deelgenomen, ontvingen we waardevolle input, ideeën en soms ook kritiek vanuit de menwereld. Dit geeft ons een behoorlijke uitdaging voor de toekomst waarin we moeten proberen onze sport realistisch te houden, zonder compleet voorbij te gaan aan de tradities. We moeten de focus leggen op alle aspecten van het welzijn van het paard en ‘social licensing’. Dit is de reden waarom ik mij kandidaat heb gesteld als voorzitter van de FEI Driving Committee. Ik wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van de mensport en alle hippische disciplines binnen de FEI. Naast mijn eigen carrière als menner en mijn betrokkenheid bij de paardensport, ben ik van mening dat mijn professionele achtergrond als advocaat (en vennoot van een advocatenkantoor) me in staat stelt een eerlijke en brede kijk te hebben op de mensport.”

