Nieuw internationaal avontuur voor Edouard Simonet

Het jonge gezin woont in Finca Quarto Salado, gelegen in Andalusië. De locatie is generaties lang in bezit van de familie en is landelijk gelegen aan de oevers van een natuurlijk zoutmeer, dat een overwinteringsplek biedt aan honderden roze flamingo’s. Tijdens de zomermaanden staat het meer droog en is het de ideale bodem voor de training van de paarden.

Mencarrière

Naast het trainen van zijn zes paarden verdeelt Edouard zijn tijd met het begeleiden van buitenlandse menners en hij traint het Duitse team tweespanmenners. Met zijn jonge span nam Edouard verdienstelijk deel aan Spaanse nationale wedstrijden en won vorig jaar het Kampioenschap van Andalusië. Vanaf deze maand start Team Simonet een Europese tournee van twee maanden met wedstrijden in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Na Kronenberg volgt Lähden, Saumur wordt de afsluiter van de mentrip.

Hoogtepunten

Van 2010 tot 2012 was Edouard Simonet actief als trainer en groom bij Boyd Exell, destijds woonachtig in Groot-Brittannië. Daarna volgden zeven succesvolle jaren als stalmenner bij de Belgische Arabo-Friese sport- en fokstal Jelle’s Home in Pelt. In die tijd behaalde hij prachtige resultaten met als hoogtepunten individueel zilver op het EK in Gothenburg 2017 én individueel brons op de Wereldruiterspelen in Tryon 2018. Daarnaast behaalde Edouard een tal van podiumplaatsen met het Belgische team, samen met Glenn Geerts en Dries Degrieck. Eerder meldden we dat Edouard dit jaar weer aansluiting zal gaan zoeken bij het Belgische vierspanteam.

Bron: Galop.be