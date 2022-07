Oirschot 2022: Kleine verschillen bij de enkelspannen

Jur Baijens reed vandaag een strakke ronde bij de 2* enkelspanen. Hij was met zijn Orchid’s Iwan de snelste in zes van de zeven hindernissen en in hindernis vier was hij 0.07 seconde langzamer dan Klaas van de Sande, die daar de snelste tijd noteerde. Door de snelle tijden en zijn dressuurscore van 56.26 strafpunten, staat Jur nu bovenaan. Hij heeft een afstand gecreëerd van meer dan 9.50 strafpunten tot Océane Naniot (BEL), de nummer twee. Daarmee is zijn uitgangspositie voor de vaardigheid morgen goed.

Bij de 2* tweespannen zijn de verschillen kleiner. Nadat Anouk de Haas na de dressuur aan de leiding ging liep ze 20 strafpunten op in hindernis zeven. Haar pony’s schoten door de achterkant van de E poort, in plaats van dat ze er eerst omheen reed. “Ik baal er echt van”, laat Anouk weten. Door die fout staat ze nu op de vierde plaats. Tim Schäferhoff (GER) staat momenteel op één. Jorn van Olst staat, ondanks een bal in hindernis één, nog steeds op de tweede plaats.

Kleine verschillen

Henk Radstake gaf gisteren al aan het gas niet volledig open te zetten in de marathon, zodat zijn nog onervaren pony een goede ervaring op kan doen. Daardoor moest hij zijn eerste plaats in het totaalklassement afstaan aan Cédric Scherrer (SUI), die in hindernis één, twee, drie en zes de snelste was. Toch zijn de verschillen in de top 3 van de 3* enkelspannen klein. Marije Willemsen staat nu tweede met 136.45 strafpunten en de nummer drie tot en met zeven staan op minder dan een bal afstand. Dat zijn; Karina Blaabjerg (DEN), Lise Halkjaer (DEN), Henk Radstake, Brent Janssen en Els Broekman.

Geen risico's

Melanie van de Bunt staat nu aan kop bij de 3* tweespannen. Zij neemt de leiding over van Rodinde Rutjens, die de marathon met haar redelijk onervaren dressuurpony reed. “De pony’s pakten super aan vandaag”, reageert Melanie. “Je merkt wel dat we wat ritme missen, maar ik wilde vandaag niet te veel risico’s nemen. Op sommige plekken was de grond kapot gereden en daar heb ik rustig en langer gereden.” In hindernis acht ontstond een hapering bij A en door de losgereden grond liet ze daar wat kansen liggen.

“Ik heb vandaag niet gereden om te winnen, maar als je dan achteraf ziet dat je met je tijden voorin meedoet, dan is dat natuurlijk super leuk! Ik had er niet op gerekend dat ik er nu zo voor zou staan namelijk.” In de vaardigheid spant ze Storm in (roepnaam: Sandro). “Hij is 6 jaar oud en is deze week voor het eerst mee. In de dressuur deed hij het goed, maar het duurt natuurlijk even voordat je een team bent. Misschien is hij morgen meer gespannen dan dat hij in de dressuur was. We gaan het wel zien!”

Melanie van de Bunt

Onverslaanbaar

Marijke Hammink lijkt dit weekend onverslaanbaar. Ze won gisteren de dressuur en herhaalde dat vandaag in de marathon. Met een minimaal verschil (0.03 strafpunten) eindigde Yannick Scherrer (SUI) vandaag op de tweede plaats. Hij klom daarmee van de vierde naar de tweede plek in het tussenklassement. Jan de Boer staat nog steeds op de derde plaats.

