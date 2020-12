Paard in the picture: Diesel

De platenbonte ruin Diesel van Rudolf Pestman en Esther Klok is een opvallende verschijning. Diesel is geboren in 2003, zijn afstamming en ras zijn onbekend.

Als twee en halfjarige kwam Diesel bij Rudolf op stal en bracht zijn menner naar het allerhoogste niveau in de enkelspansport. De combinatie heeft inmiddels al vijf WK’s gereden. Het palmares van Diesel is indrukwekkend. Het meest recente succes: teamgoud op het WK enkelspan in Pau, waar Rudolf en Diesel ook de vaardigheidsproef wonnen met een briljante rit.

Rudolf en Diesel in hun winnende vaardigheidsrit op het WK in Pau

Mak met karakter

Diesel heeft veel kwaliteiten, maar zoals Rudolf zegt ‘You love him or not’. Het paard loopt altijd bergopwaarts met een stuwende achterhand. In de omgang is hij schaapmak, je kunt er een klein kind mee op pad sturen. Maar desondanks kan hij ook koppig zijn en kom je spreekwoordelijk met suiker verder met hem, dan met azijn. Het is geen knuffelpaard en ondanks zijn zeventien jaar hinnikt hij als een veulen als er voer aan komt.

Het begin

Rudolf en Esther reden voorheen met een Haflinger, maar waren een tijdje op zoek naar een rijpaard. Op Marktplaats zagen ze een advertentie en ze gingen langs om het paard te bekijken. De eerste drie passen waarmee hij wegdraafde waren geweldig en ze waren gelijk verkocht. Zeker omdat hij na het opjagen als een ‘dodo’ stil stond. Wat ze zagen? Een super beweger met een topkarakter, een lelijk hoofd met te kleine ogen en de kleur van een koe.

‘We reden weg en die man vertelde dat er nog meer kopers waren’, vertelt Rudolf. Op de hoek van de straat keerden ze weer om en kochten het paard. Zonder enige keuring en dat waardeerden Esthers collega’s van de dierenkliniek in Winsum natuurlijk totaal niet. Na een preek op haar werk werd Diesel gekeurd en gelukkig was alles goed.

Diesel als twee-en halfjarige

Eerste ritje

Toen hij als ‘puppy-paard’ bij Rudolf en Esther op stal kwam, was Diesel maar een scharminkel. Hij stond in de wei en leerde uiteindelijk van de Haflingers dat hij daar maar het beste kon eten en relaxen, in plaats van om zich heen kijken. Hij werd spelenderwijs zadelmak gemaakt en op vierenhalf-jarige leeftijd beleerd voor de wagen. Hun eerste menritje was echter geen succes.

Rudolf vertelt: ‘Diesel was beleerd voor de koets en kwam weer thuis. Toen we hem inspanden wilde hij eigenlijk helemaal niet lopen. We moedigden hem aan en gingen met hem het bos in. Het lukte om hem in een drafje te krijgen. Hij vond alles eng en voor we het wisten dook hij een droge greppel in. Maar er was helemaal geen paniek. Hij stond rustig te wachten en we konden zo weer doorrijden. Zijn reactie gaf ons heel veel vertrouwen. Maar het is natuurlijk wel een raar begin.’

De weg naar succes

Rudolf en Esther namen de tijd voor Diesels opleiding. Aanvankelijk namen ze hem mee naar de wedstrijden om te wennen en te leren, om daarna zelf in actie te komen. Het begin was niet altijd even gemakkelijk. ‘In het begin had ik heel veel moeite om zijn focus te krijgen. Hij was snel afgeleid en niet bij de les’, vertelt Rudolf.

Diesel won veel prijzen. In één seizoen was hij kampioen samengesteld en Hippiadekampioen in zowel dressuur als vaardigheid. In 2010 won hij alle wedstrijden waar hij aan deelnam. Het geheim? ‘Je moet echt samen alles doorlopen’, zegt Rudolf. ‘Wat je toen leerde neem je mee in het vervolg.’

In 2012 debuteerden ze internationaal in Dillenburg. Dat werd een onvergetelijke wedstrijd. Na de marathon stonden ze op een knappe vierde plaats. De vaardigheid ging ook goed en ze wonnen! Rudolf: ‘Ik kon het niet geloven. We stonden op het voorterrein, mensen kwamen naar ons toe en zeiden ‘je hebt gewonnen’.’ Dit onverwachte succes bracht het koppel in datzelfde jaar hun WK debuut in een bloedheet Portugal.

Diesel is niet alleen sterk in dressuur, maar een echte allrounder die ook snel is in de marathon (hier in Chablis)

Plezier

‘We zijn samen een team geworden’, zegt Rudolf over Diesel. ‘We hebben eigenlijk ook een beetje hetzelfde karakter. We zijn allebei rustig, maar kunnen ook heel fanatiek zijn, hoewel ik Diesel daarvoor wel een beetje moet oppompen. Dat hij zo koel is, heeft zijn voordelen, maar het gevaar is dat je dan thuis in de training te gemakkelijk wordt. De dressuur was altijd goed, maar in de loop der jaren is hij ook echt veel sneller geworden. Hij heeft plezier in het werk en vindt de marathon ook leuk. Eigenlijk is Diesels kracht dat hij in alle drie de onderdelen goed is. Dat plezier is ook voor Rudolf en Esther belangrijk: ‘Wij gaan ook voor de lol. Als je geen plezier hebt, komen er ook geen prestaties.’

De meest bijzondere momenten? Dat waren er meer dan eentje. Diesel doet immers al acht jaar mee op het hoogste niveau. En natuurlijk waren er ups en downs. In 2018 had Diesel een blessure, maar hij was op tijd hersteld om deel te nemen aan het WK in Kronenberg. ‘In de dressuurproef gaf hij me met het uitstrekken op de AC-lijn het gevoel dat ie vloog. Ik had toen echt even tranen van blijdschap,’ zegt Rudolf.

Ook het winnen van de vaardigheid in Pau was geweldig. De eenheid, maar ook de scherpte en de focus van de combinatie was uniek. ‘Als wij Diesel niet hadden gehad, hadden wij nooit gestaan waar we nu zijn. In 2010 konden we hem verkopen en dat hebben we gelukkig niet gedaan.’

Diesel in de dressuur tijdens het WK in 2018

Pollen

Een lastig probleem is Diesels pollenallergie. Daardoor kan hij binnen de kortste keren onder de bulten zitten. Gelukkig is daar een oplossing voor gevonden door desensibiliseren. Dat betekent volgens een schema een injectie toedienen met de boom- en graspollen waar hij gevoelig voor is. Dat vraagt om een zorgvuldige planning, maar gelukkig kan de allergische reactie daarmee onder controle worden gehouden.

De toekomst

Diesel is met zijn zeventien jaar topfit. Rudolf en Esther zijn zuinig op hem en hanteren een zorgvuldig management. ‘We willen nog zo lang mogelijk van hem genieten. Er zit nog steeds progressie in en hij is gezond. Dus wij dromen van het WK in 2022.’ Wat Diesel voor zijn eigenaren betekent? ‘Hij is een ‘once in a lifetime’paard’, zegt Rudolf over zijn topper. ‘Het is uniek hoe hij altijd weer presteert. Wat we met hem hebben gedaan en beleefd is uniek en daar zijn we hem heel dankbaar voor.’

Palmares

Diesel won ontelbare prijzen. De belangrijkste prestaties op een rij:

2009

Nederlands kampioen samengesteld klasse 3

Hippiadekampioen M dressuur

2010

Nederlands kampioen samengesteld klasse 3

Hippiadekampioen Z dressuur

Hippiadekampioen L vaardigheid

2011

Nederlands kampioen samengesteld klasse 3

2012

Winnaar CAI3* Dillenburg

2015

2e CAI3* Chablis

3e in de FEI ranking

2016

2e CAI3* Dillenburg

Zilver op NK enkelspan

2017

Winnaar CAI3* Chablis

Zilver op NK enkelspan

2019

Brons op NK enkelspan

2e CAIO4* Pau (brons met team)

2e in de FEI ranking

2020

2e CAI3* Chablis

WK Pau: teamgoud en winnaar van de vaardigheid, 5e individueel overall

4e in de FEI ranking

